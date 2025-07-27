برشلونة يفشل في ضم لويس دياز واللاعب يقترب من بايرن ميونيخ

تلقى نادي برشلونة ضربة قوية في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد فشل مفاوضاته مع ليفربول للتعاقد مع الجناح الكولومبي لويس دياز، الذي أصبح على أعتاب الانضمام إلى بايرن ميونيخ في صفقة ضخمة.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فقد حاول مسؤولو برشلونة ثلاث مرات التواصل مع وكلاء اللاعب، وقدموا عرضًا رسميًا بقيمة 60 مليون يورو لإقناع ليفربول بالتخلي عن دياز. إلا أن الرد من إدارة "الريدز" جاء حاسمًا: "شكرًا لكم، لكننا نريد مبلغًا أكبر من ذلك."

رفض ليفربول التنازل عن مطالبه المالية فتح الباب أمام بايرن ميونيخ للتحرك بقوة لحسم الصفقة، حيث كشفت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية عن توصل النادي البافاري إلى اتفاق شبه نهائي مع ليفربول، لضم دياز مقابل 75 مليون يورو، تشمل 61 مليونًا كمبلغ ثابت و14 مليونًا كمتغيرات.

ومن المتوقع أن يوقّع لويس دياز عقدًا طويل الأمد مع بايرن حتى صيف 2029، ليُنهي بذلك رحلته مع ليفربول التي بدأت في 2022 قادمًا من بورتو، وسط عدم التوصل لاتفاق بشأن تمديد عقده الذي كان من المفترض أن ينتهي في يونيو 2027.

ويُعد انضمام دياز ضربة قوية لبرشلونة، الذي كان يأمل في تدعيم الجبهة الهجومية بطلب من المدرب هانز فليك، لكنه اصطدم مرة أخرى بالأزمة المالية التي تمنعه من مجاراة العروض الأوروبية الكبرى، لاسيما من أندية مثل بايرن ميونيخ.