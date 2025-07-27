اختبار صعب.. أرتيتا: مواجهة نيوكاسل يونايتد لم تكن ودية

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفنى لفريق أرسنال الإنجليزى، أن مواجهة نيوكاسل يونايتد لم تكن مباراة ودية، بل اختبارا صعبا.

وفاز الجانرز بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما على الملعب الوطني في سنغافورة، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد.

وقال أرتيتا، في تصريحات صحفية: "ليست ودية، بل اختبارا صعبا، عليك المخاطرة؛ لرفع المستوى التنافسي".

وأضاف: "نحن سعداء للغاية بانضمام فيكتور جيوكيريس إلينا، لقد كانت رحلة طويلة للوصول إلى هنا، لقد كان رائعًا، كان واضحًا جدًا منذ البداية أين يريد اللعب، وكم شعرت بالشغف منذ اليوم الأول عندما تحدثنا لأول مرة".

وواصل: "يمكنكم رؤية اللاعبين والبيئة المحيطة أيضًا. نحن متحمسون جدًا بقدوم فيكتور جيوكيريس"، موضحا "اعتقد أن النادي قد أبلى بلاءً حسنًا بشكل لا يُصدق، كان أندريا وفريقه رائعين للغاية، وفي بداية فترة الانتقالات حصلنا بالفعل على التعزيزات التي كنا نرغب بها".

واختتم تصريحاته: "لا يزال سوق الانتقالات قائمًا، علينا أيضًا موازنة الفريق، وأعتقد أننا سنكون منفتحين لنرى ما سيحدث".