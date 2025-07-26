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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد مفاوضات ماراثونية.. فيكتور جيوكيريس يوقع مع أرسنال

جيوكيريس
جيوكيريس
القسم الرياضي

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، توقيع فيكتور جيوكيريس، لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي، عقدًا طويل الأمد.

ويصل المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا من سبورتينج لشبونة، حيث سجل 97 هدفًا مذهلاً في 102 مباراة.

خلال موسميه مع سبورتينج، ساهم فيكتور في فوز الفريق بلقبين متتاليين في الدوري البرتغالي الممتاز، وكأس وطني، وكان هداف الدوري في كلا الموسمين، كما تألق على المستوى الدولي، مسجلاً 12 هدفًا في آخر 17 مباراة له مع السويد.

قال أندريا بيرتا، المدير الرياضي: "نحن سعداء للغاية بالصفقة الممتازة التي أبرمناها لضم فيكتور جيوكيريس إلى النادي. يتمتع فيكتور بموهبة استثنائية، وقد أثبت باستمرار امتلاكه للصفات والعقلية الرابحة التي يحتاجها مهاجم من الطراز الرفيع. بنيته الجسدية وذكاؤه وأخلاقياته المهنية تجعله الخيار الأمثل لرؤيتنا.

وأضاف: “نحن على ثقة بأن فيكتور سيترك أثرًا كبيرًا على أرض الملعب وسيصبح لاعبًا مهمًا في غرفة ملابسنا. أهلاً بك يا فيكتور!”.

وتابع المدرب ميكيل أرتيتا: “يسعدنا للغاية الترحيب بفيكتور جيوكيريس في النادي. لقد أظهر أداءً ثابتًا وحضورًا متميزًا، وأهدافه خير دليل على ذلك”.

آرسنال فيكتور جيوكيريس سبورتنج

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