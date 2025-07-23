مدافع آرسنال.. ريال مدريد يعيد فتح ملف ساليبا

بدأ اسم ويليام ساليبا، مدافع آرسنال، يطرح بقوة داخل أروقة ريال مدريد مجددًا، مع تجدد الحاجة لتعزيز الخط الخلفي للفريق بمدافع من طراز رفيع.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مسؤولي النادي الملكي تواصلوا مؤخرًا مع المقربين من اللاعب الفرنسي، في خطوة تعكس جدية الاهتمام بضمه.

ساليبا، البالغ من العمر 24 عامًا، يعد من اللاعبين الذين يحظون بمتابعة دائمة من إدارة ريال مدريد، نظرًا لإمكانياته الدفاعية التي تتماشى مع أسلوب لعب الفريق.

ويواجه الريال تحديًا كبيرًا في إتمام الصفقة، خصوصًا أن عقد ساليبا مع آرسنال يمتد حتى عام 2027، فيما يسعى النادي اللندني لتمديده حتى 2032، في ظل تمسك المدرب ميكيل أرتيتا به كلاعب أساسي لا غنى عنه.

ورغم أن خطط ريال مدريد كانت تتجه نحو الانتظار حتى صيف 2026، أي قبل عام واحد من نهاية عقده، إلا أن تقارير بريطانية أكدت وجود نية داخل الإدارة لتقديم عرض رسمي هذا الصيف.

ورغم هذا التوجه، تظل الجوانب المالية عائقًا كبيرًا، إذ يقدر آرسنال سعر ساليبا بأكثر من 100 مليون يورو، وهو مبلغ لا يبدو أن ريال مدريد مستعد لدفعه في الوقت الحالي.