التشكيل الرسمي لمباراة آرسنال ضد ميلان الودية في سنغافورة

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي آرسنال الإنجليزي وميلان الإيطالي التشكيل الرسمي للقمة الودية المقرر إقامتها بينهما ظهر اليوم في سنغافورة، ضمن الجولة الآسيوية التحضيرية التي يخوضها الفريقين هذا الصيف استعدادًا للموسم الجديد 2025-26.

وتقام مباراة ميلان وأرسنال الودية فى تمام الثانية والنصف من عصر اليوم الأربعاء، على الملعب الوطنى فى سنغافورة.

وتعد المباراة الودية أول ظهور للجانرز في سنغافورة منذ عام 2018، ومن المنتظر أن تشهد مشاركة عدد من الصفقات الجديدة، على رأسهم الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا، ولاعب الوسط مارتن زوبيميندي، والدنماركي كريستيان نورجارد، وذلك بعد أن ضمّهم النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تشكيل آرسنال ضد ميلان

رايا، وايت، ساليبا، كالافيوري، زينتشينكو، نورجارد، ريتشي، ساكا، مارتينيلي، نونيري، هافيرتز.



تشكيل ميلان أمام آرسنال

تيراتشيانو، توموري، ثياو، بافلوفيتش، ساليمايكيرس، موسى، ريتشي، لوفتوس تشيك، بارتيساجي، بوليسيتش، لياو.

