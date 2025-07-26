محمد علي لـ صدى البلد : سنوات الاحتراف زادتني قوة.. وهدفي ميدالية تاريخية ليد الفراعنة

أكد محمد علي، الشهير بالأونطجي حارس منتخب مصر لكرة اليد ونادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، فخره الكبير بمشواره الاحترافي في أوروبا، مؤكدًا أن كل خطوة قطعها بالخارج كانت تمهيدا لحلمه الأكبر وهو الصعود لمنصة التتويج في بطولة عالم أو دورة أولمبية بقميص منتخب مصر.

أوروبا علمتني الكثير لكن الأولوية للمنتخب

وقال الأونطجي في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن السنوات الطويلة التي قضاها في ملاعب أوروبا وتنقل خلالها بين مدارس كروية متنوعة، واجه خلالها منافسين من العيار الثقيل، وتعلم كيف يتحمل الضغوط ويقود فريقه في الأوقات الحاسمة.



وأضاف علي قائلا: "الملاعب الأوروبية علمتني كتير، كل تجربة كانت درس، وكل موسم كان فرصة إني أطور نفسي. ده انعكس على مستوايا لما بكون في معسكرات المنتخب أو داخل البطولة”.

أطور مستوايا من أجل تحقيق حلمي مع منتخب مصر

وأوضح علي أنه يعشق اللعب مع منتخب مصر مؤكدا أن هدفه الأول من الاحتراف هو تطوير مستواه من أجل أفادة الفراعنة بالشكل الأمثل في البطولات المختلفة.

وتابع الأونطجي أنه رغم النجاحات التي حققها، لا يرى نفسه قد وصل لما يطمح إليه بعد، بل يرى أن المشوار ما زال مفتوحًا على إنجاز أكبر مؤكدا أنه بالطبع فخور بمشواره في كرة اليد ولكن هناك أحلام لم يحققها حتى الأن.

وأشار علي إلى أنه يتمني تحقيق ميدالية تاريخية لليد مع منتخب مصر في بطولة عالم أو في الأولمبياد مؤكدا أنه يعمل على تحقيق هذا الحلم الذي يراوده كل ليلة ويحفزه قبل التدرييات.

واختتم محمد علي تصريحاته قائلا : “الجيل الحالي عنده طموحات كبيرة، وكلنا حاطين قدامنا هدف واحد وهو أننا نوصل اسم مصر للعالمية بميدالية تاريخية رغم الصعوبات التي تواجهنا في بعض البطولات.

وقدم في الموسم الأخير، محمد علي أداءً رائعا مع نادي سبورتنج لشبونة، حيث توج مع الفريق بثلاثية الدوري والكأس والسوبر، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الحراس في البرتغال.

ولم يكن هذا النجاح مفاجئا، فالحارس المصري سبق له اللعب في الدوري الإسباني مع “لوجرونيو”، ثم انتقل إلى “بيتنجهايم” الألماني وصعد معه لدوري الدرجة الأولى، قبل أن يخوض تجربة قصيرة مع العربي القطري توجه خلالها بلقب كأس قطر.

