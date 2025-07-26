الأهلي يعلن انتقال يوسف سيد عبد الحفيظ إلي فاركو

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن انتقال يوسف سيد عبد الحفيظ إلي فاركو لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير:" الأهلي يعلن إنتقال يوسف سيد عبد الحفيظ إلي فاركو لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة".

وكان قد أعلن نادي كولومبوس كرو الأمريكي، اليوم السبت، تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي قادمًا من صفوف فريق الأهلي.

وكان قد قال نادي كولومبوس كرو في بيان: “تعاقد نادي كولومبوس كرو مع المهاجم وسام أبو علي كلاعب مميز من النادي الأهلي، بطل الدوري المصري الممتاز مرتين متتاليتين، مقابل مبلغ انتقال لم يُكشف عنه”.

وأضاف: “أبو علي، الذي تصدر قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024، وسجل أهدافًا ثنائية الرقم في كل موسم من موسميه مع الأهلي، سينضم إلى قائمة الفريق الأسود والذهبي فور حصوله على تأشيرة P-1 وشهادة الانتقال الدولية".

واختتم: “يمتد عقد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا حتى موسم 2027 مع خيار تمديد عقده مع النادي حتى عام 2028”.

وقال عيسى طول، المدير العام لنادي كرو: "وسام لاعبٌ مميز، تشهد مسيرته على مرونته وشخصيته القوية وعمله الدؤوب، وهي صفاتٌ نُقدّرها في نادينا".

وأضاف: "إنه هدافٌ مُحنّك، يُدرك ما يلزم لمساعدة فريقه على الفوز، ستُعزز مهاراته الهجومية وطاقته وجاذبيته فريقنا، ونحن على ثقة بأنه سيُبدع ضمن نظامنا".

واختتم: “تواصل عائلات هاسلام وجونسون وإدواردز إظهار التزامها بنجاح النادي على المدى الطويل، بما في ذلك من خلال الاستثمار في القائمة وتحسين مرافقنا ودعم أكاديميتنا”.