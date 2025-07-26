رئيس الاتحاد الأوروبي أبرز الغائبين عن يورو 2025 للسيدات منذ انطلاقها

في حين امتلأت الملاعب في بطولة أمم أوروبا للسيدات في سويسرا، غابت شخصية بارزة: رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين.

وحضر تشيفرين مباراة الافتتاح بين سويسرا والنرويج في 2 يوليو، لكنه لم يحضر أي مباراة منذ ذلك الحين.. مع ذلك، من المتوقع أن يحضر المباراة النهائية يوم الأحد بين إنجلترا وإسبانيا.

وأصبح غياب تشيفرين عن الحدث الرئيسي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم للسيدات - الذي يُقام كل أربع سنوات - موضوع أحاديث خاصة بين مسؤولي كرة القدم في حدث حطم أرقامًا قياسية في الحضور وقدم مباريات مثيرة.

قال مسؤول كرة قدم لوكالة أسوشيتد برس: "من المؤسف أنه لم يحضر. إنه يفوت أفضل مباراة كرة قدم لهذا العام". تحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأن انتقاد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسألة حساسة.

نادرًا ما ينتقد أصحاب المصلحة علنًا القادة المنتخبين للهيئات الرياضية الدولية الذين يملكون النفوذ على قرارات اختيار المدن والدول المضيفة للمسابقات، ويمكنهم التأثير على الانتخابات المستقبلية.

بعد أن اتضح غياب تشيفرين خلال مرحلة المجموعات، لم يستجب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لطلبات متعددة للحصول على تفاصيل حول مكان وجوده. وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا الأسبوع أن تشيفرين قضى جزءًا على الأقل من وقته في إجازة في كرواتيا، في جزيرة كوركولا الواقعة في البحر الأدرياتيكي.

انتشرت صورة يوم الثلاثاء تُظهر تشيفرين وهو يسترخي مع نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش ولاعبي كرة القدم الكرواتيين لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش. ووصفت إحدى وسائل الإعلام في سلوفينيا، مسقط رأس تشيفرين، الصورة بأنها "تجمع صيفي فريد من نوعه لأساطير الرياضة في البلقان". ولم يتضح متى التُقطت.

في اليوم الذي نُشرت فيه الصورة، فازت إنجلترا على إيطاليا في مباراة نصف نهائي مثيرة في جنيف، على بُعد 25 كيلومترًا فقط (15 ميلًا) من مكتب تشيفرين في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون.

عندما سُئلت لاعبة خط الوسط كيرا والش يوم الخميس عن عدم حضور رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) مباراةً لإنجلترا حتى الآن، قالت إنها تُركز فقط على اللعب.

وقالت والش في زيورخ: "أعتقد أنه قد يحضر المزيد من المباريات، وربما لا، لا أعلم". وأضافت: "لا أعرف حقًا من سيحضر المباراة سوى عائلتي".

وقالت نجمة إسبانيا أليكسيا بوتيلاس إنها لم تكن على علم بغياب تشيفرين.

وأضافت: "حسنًا، لقد غاب عن بعض المباريات الجيدة. ربما شاهدها على التلفزيون. أنا متأكدة من أنه تابعها على التلفزيون واختبرها من هناك. لكنني لا أعلم، ليس لدي أدنى فكرة".