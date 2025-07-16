يويفا يقرر إيقاف ناد شهير لمدة 10 سنوات.. تفاصيل

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الأربعاء، إنه عاقب نادي أرسنال تيفات، من الجبل الأسود، بالإيقاف لمدة 10 سنوات عن المشاركة في مسابقات الأندية، بعد تحقيق في مزاعم تلاعب بنتائج مباريات خلال مباراته في تصفيات دوري المؤتمرات مع ألاشكرت الأرميني في يوليو 2023.

واتخذت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا القرار بعد تحقيق مطول في التصفيات، حيث تعادل أرسنال تيفات 1-1 خارج أرضه قبل أن يخسر أمام الفريق الأرمني 6-1 على أرضه.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان له إنه سيطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تمديد الحظر، الذي يستمر حتى نهاية موسم 2034-2035، ليشمل المسابقات في جميع أنحاء العالم.

كما عاقبت لجنة مكافحة الفساد في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نيكولا سيليبيتش، لاعب أرسنال تيفات، والمدير الرياضي للنادي رانكو كرغوفيتش، بالإيقاف مدى الحياة، بينما تم إيقاف سيتكو مانويلوفيتش، ودوسان بوليتش، ورادول زيفكوفيتش لاعبي الفريق، لمدة 10 أعوام.

كما غُرِّم النادي، المنتمي لدوري مونتينيغرو الأول، بمبلغ 500 ألف يورو.