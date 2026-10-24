قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم الرحيل.. محمد صلاح يتربع على عرش هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا
تحذيرات بريطانية من تهديدات روسيا.. ترسانة بوتين العسكرية تثير المخاوف من استهداف المملكة المتحدة
تقارير سعودية: بدء هجمات جوية على مواقع الحوثيين في صنعاء
قمر الصيد يزين سماء مصر بعد غد.. وفرصة ذهبية لهواة الفلك لرصد تضاريسه
يا زمالك طريقك سالك.. صنداونز يودع دوري الأبطال والأبيض عينه على اللقب
ميدو يشيد بتألق محمد عبد المنعم مع نيس: أخيرًا منتخب مصر عنده مدافع عالمي
هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل 17 متر مع هشام ماجد | خاص
قبل انتخابات التجديد النصفي.. 5 رسائل تكشف مأزق ترامب الانتخابي بين غضب الناخبين ومخاوف الجمهوريين
قطار سيناء يعود بعد عقود من التوقف.. تعرف على المحطات والرحلات
800 ألف دولار تنعش خزينة الزمالك .. ناقد رياضي يكشف التفاصيل
سنسحق إسرائيل كالحشرات.. أميرال تركي يفجّر تهديدا مدويا ويكشف سيناريو الحرب
رئيس البرلمان العربي الجديد يعقد مؤتمرًا صحفيا بعد قليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير: سياسة ترامب تستنزف جيوب الأمريكيين وتهدد فرص الجمهوريين في الانتخابات

ترامب
ترامب
إلهام عبد العزيز

لم يسبق للسياسة الخارجية أن كانت العامل الحاسم في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، إذ عادة ما تكون الشواغل الاقتصادية هي المحددة لخيارات الناخبين، لكن هذه المرة، ومع شن دونالد ترامب الحرب ضد إيران وحملة الرسوم الجمركية ارتفعت التكاليف على الأمريكيين، وهو ما جعل نهج الرئيس تجاه الشؤون العالمية قضية لها تداعيات اقتصادية تهم الناخبين.

انتخابات التجديد النصفي في أمريكا 

ومع اقتراب موعد انتخابات الثالث من نوفمبر، تتزايد المؤشرات على أن الناخبين يربطون بين هذين الأمرين بشكل مباشر، مما يشكل ضغطا كبيرا على ترامب وأعضاء الحزب الجمهوري المنتمي إليه ويهدد سيطرتهم على الكونجرس.

وجاء في استطلاع أجرته رويترز/إبسوس هذا الشهر أن حوالي 78 بالمئة ‌من الأمريكيين يلقون باللائمة على سياسات ترامب في ارتفاع الأسعار بشكل يتجاوز معدل نمو دخلهم.

ولم يسبق منذ عام 2006، عندما خسر الجمهوريون إبان عهد الرئيس جورج دبليو.بوش مجلسي الكونجرس بينما كان غارقا في حرب العراق التي رفضها كثيرون، أن بدا لتعامل زعيم أمريكي مع الأحداث الدولية هذا القدر من الأهمية في تحديد نتائج انتخابات التجديد النصفي.

وقد تكون ردود الفعل السياسية السلبية تجاه ترامب أكبر من ذلك، إذ تظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين يشعرون بالآثار الاقتصادية المؤلمة جراء ارتفاع أسعار الوقود وفواتير البقالة بشكل لم يشهدوه منذ عقدين.

وقال كريستوفر بريبل الزميل البارز في مركز ستيمسون للأبحاث في واشنطن "خلاصة القول هي أن الناس يعانون من تأثير حرب ترامب وسياساته الأخرى... الآن لدى الناخبين فرصة للتعبير عن استيائهم من الطريقة التي يتعامل بها مع كل هذا.

ومع وصول معدلات تأييد ترامب إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، لم يترك مجالا للشك، على الرغم من ادعائه خلاف ذلك، في أنه يدرك الصلة المباشرة التي يربطها الناخبون بين ⁠سياساته الخارجية وتكاليف معيشتهم.

وأدى ذلك إلى اتخاذ بعض الإجراءات السياسية المثيرة للجدل في الفترة التي تسبق الانتخابات.

من أبرزها رفع ترامب العقوبات عن صادرات الديزل الروسية بهدف خفض أسعار الوقود، وهي خطوة يقول منتقدوه، بمن فيهم بعض الجمهوريين، إنها تعزز الانطباع بأنه ينحاز بشكل متزايد إلى موسكو في حرب أوكرانيا.

ترامب السياسة الخارجية الأمريكية انتخابات التجديد النصفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

زفاف مصطفى شوبير

علقة موت ..رامز جلال يثير الجدل في زفاف مصطفى شوبير.. ماذا حدث؟

حفل زفاف مصطفي شوبير

هل انتهت الخلافات؟.. رقص أحمد شوبير مع عصام الحضري في حفل زفاف مصطفى

خالد طلعت

تعليق غير متوقع من خالد طلعت على خروج صن داونز من دوري أبطال أفريقيا

حفل زفاف مصطفى شوبير

بجوز ابني.. أحمد شوبير ورامي إمام يحييان ذكرى شهيرة لـ عادل إمام | شاهد

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

الخطيب

إعلامي يكشف كواليس حضور الخطيب ومتابعته لمران الأهلي

سيد عبد الحفيظ

حالة عدم رضا.. إعلامي يكشف سر غضب سيد عبدالحفيظ من عموتة في الأهلي

ترشيحاتنا

وزارة البترول والثروة المعدنية

البترول: امتداد الطبقات الحاملة للغاز ببئر "نرجس 2" بالبحر المتوسط

محافظة الجيزة

محافظة الجيزة: غدا انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية ولمدة ثلاثة أسابيع

سلامة الإنتاج الداجني

اعتماد دولي وتوسيع الفحوصات.. تحرك جديد لدعم سلامة الإنتاج الداجني والأمن الغذائي

بالصور

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا الحلوة بانتظام؟..7 فوائد مهمة للصحة

البطاطا
البطاطا
البطاطا

البانيه بيشرب زيت كتير؟.. أخطاء تجنبيها عند القلي أبرزها كثرة التقليب

البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي
البانيه بيشرب زيت كتير؟ أخطاء تجنبيها عند القلي

فيديو

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد