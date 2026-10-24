بالأرقام.. قفزات كبرى بمنظومة التعليم العالي خلال الفترة من 2014-2026

تواصل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ، في مصر تطوير قدراتها المؤسسية والأكاديمية والبحثية، بما يواكب المتغيرات السكانية والاقتصادية والتكنولوجية، ويعزز جودة التعليم والخدمات الصحية، ويرفع تنافسية الجامعات المصرية إقليميًا ودوليًا، وذلك وفق مؤشرات ترصد تطور المنظومة خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2026.

وشهدت المنظومة توسعًا في أعداد الطلاب من 2.3 مليون طالب عام 2014 إلى 4 ملايين طالب عام 2026، بالتوازي مع زيادة عدد الجامعات من 55 إلى 131 جامعة، وزيادة عدد المعاهد إلى 185معهدًا، بما يعكس تنامي الطاقة الاستيعابية وتنويع مسارات التعليم العالي من خلال الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، والمعاهد، فضلًا عن فروع الجامعات الأجنبية في مصر.

وفي مجال الخدمات الصحية، ارتفع عدد المترددين على المستشفيات الجامعية من 16 مليون مواطن عام 2014 إلى 32 مليون مواطن عام 2025، وزاد عدد المستشفيات الجامعية من 88 مستشفى عام 2014 إلى 154 مستشفى عام 2026، بإجمالي 40,000 سرير، من بينها نحو 5,400 سرير للرعاية المركزة، بما يدعم قدرة المستشفيات الجامعية على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية.

وعلى صعيد البحث العلمي، ارتفع عدد البحوث العلمية المنشورة دوليًا من 15,000 بحث عام 2014 إلى نحو 47,000 بحث عام 2025، بالتزامن مع تطور حضور الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية؛ إذ ارتفع عدد الجامعات المدرجة في تصنيف «التايمز للتعليم العالي» من 3 جامعات عام 2016 إلى 51 جامعة عام 2026، وفي تصنيف «QS» من جامعتين عام 2014 إلى 18 جامعة عام 2026، كما ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية من 13 جامعة عام 2017 إلى 27 جامعة عام 2026.

وتشمل جهود تعزيز الحضور الدولي إنشاء فروع للجامعات المصرية في إفريقيا وآسيا والمنطقة العربية، وزيادة عدد فروع الجامعات الأجنبية في مصر ليصل إلى 9 فروع، فضلًا عن توسيع الشراكات والاتفاقيات مع الجامعات الدولية المرموقة.

وفيما يتعلق بمواءمة التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، ارتفعت نسبة الطلاب الملتحقين بالكليات العملية من 42% عام 2014 إلى 52% عام 2026، مقابل انخفاض نسبة الملتحقين بالكليات النظرية من 58% إلى 48%، بما يعكس التوجه نحو التخصصات العملية والتطبيقية.

وتعمل الوزارة على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال لجنة عليا لتطوير التخصصات، تتولى رصد خريطة توزيع القوى العاملة في القطاعات الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ومقارنتها بتوزيع الطلاب على البرامج الدراسية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وإعادة بناء البرامج على أساس الجدارات والمهارات، وإنشاء منصة رقمية لرصد احتياجات سوق العمل وإتاحة تحديث البرامج الدراسية للجامعات المصرية، إلى جانب استحداث تخصصات علمية وبينية جديدة، ودعم الشهادات المصغرة بوصفها عنصرًا مكملًا للشهادات الأكاديمية.

كما تتوسع الوزارة في منظومة دعم المهارات المهنية والتوظيف من خلال 39 مركزًا لدعم المهارات المهنية بالجامعات المصرية، وتنظيم المبادرات والفعاليات التي تربط طلاب السنوات النهائية وحديثي التخرج بالقطاع الصناعي والشركات، وإنشاء منصة رقمية لإدارة الخدمات المهنية (CSM).

وفي السياق نفسه، تستهدف أكاديمية مهارات المستقبل، التي تُنفذ بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، الوصول إلى 150,000 متعلم خلال 3 سنوات، من خلال إتاحة برامج تدريبية رقمية عبر منصات دولية، من بينها Coursera وUdemy، تجمع بين المهارات المهنية والتخصصات العلمية، وتخدم طلاب الجامعات والباحثين وأعضاء هيئة التدريس.

وشهدت المنظومة كذلك استحداث مسار التعليم التكنولوجي من خلال إنشاء 14 جامعة تكنولوجية، دعمًا للتعليم التطبيقي وتأهيل الكوادر وفق متطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وفي سياق تعزيز تدويل منظومة التعليم العالي، تمثل منظومة الطلاب الوافدين التي تشمل حالياً 138 ألف طالب بنسبة 3.5% من إجمالي عدد الطلاب بمنظومة التعليم العالي المصرية والتي تبلغ 4 مليون طالبا، وتمثل أحد المحاور المهمة لدعم المكانة الأكاديمية الدولية لمصر، إذ تسهم في تعزيز سمعة الجامعات المصرية، وتوسيع الشراكات العلمية والبحثية، وتبادل الخبرات والثقافات، إلى جانب دعم القوة الناعمة المصرية من خلال خريجي الجامعات المصرية الذين يمثلون جسورًا للتواصل والتعاون العلمي والثقافي والاقتصادي مستقبلاً .

وتتيح منظومة قبول الطلاب الوافدين فرص الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال منصة «ادرس في مصر»، التي تمثل مسارًا مستقلًا لقبول الطلاب الدوليين، وفقًا لسياسات قبول تتفق مع العديد من تجارب الجامعات الدولية والقواعد والضوابط المنظمة، بما يعزز تنافسية الجامعات المصرية وقدرتها على استقطاب الطلاب من مختلف دول العالم، مع الحفاظ على حقوق الطلاب المصريين، ومراعاة جودة العملية التعليمية والطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية.

هذا ، إلى جانب دور التوسع في البرامج المشتركة والدرجات العلمية المزدوجة والشراكات الأكاديمية الدولية وإنشاء أفرع للجامعات المصرية بالخارج كعناصر أساسية لدعم تدويل منظومة التعليم العالي المصرية.

وتستهدف رؤية تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للتعليم والبحث والابتكار، من خلال التوسع في إتاحة التعليم، وتطوير جودة البرامج الأكاديمية، وتعزيز التنافسية الدولية، وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات التنمية، وتأهيل الخريجين بمهارات المستقبل، بما يدعم الاقتصاد القائم على المعرفة ويعزز دور الجامعات والمؤسسات البحثية في تحقيق التنمية المستدامة.