تقارير سعودية: بدء هجمات جوية على مواقع الحوثيين في صنعاء

أفادت تقارير إعلامية سعودية ببدء طائرات حربية شن هجمات على مواقع تابعة لجماعة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، في تطور جديد للتصعيد العسكري في اليمن.

ولم تتضح حتى الآن طبيعة المواقع المستهدفة أو حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الهجمات، كما لم تتوافر معلومات مؤكدة بشأن وقوع إصابات.

يأتي ذلك في ظل تصاعد المواجهات بين القوات المدعومة من السعودية وجماعة الحوثيين، مع استمرار تبادل الهجمات الجوية والصاروخية بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

وكانت تقارير إعلامية يمنية قد نقلت عن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن الطيران السعودي شن غارات على صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما لم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من إجمالي الغارات المعلن عنه.