خالد سليم وحنين الشاطر ونجوم الموسيقى العربية على المسرح الكبير

تتواصل فعاليات الدورة 34 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، ويديرها المايسترو الدكتور محمد الموجى، ومهداة إلى اسم أمير الغناء العربى هانى شاكر، حيث يقام فى الثامنة مساء الاثنين 26 أكتوبر حفلين متوازيين.

فعلى المسرح الكبير، يقدم النجم خالد سليم، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، فاصلاً، بعد فاصل للنجمة حنين الشاطر، ونجوم الأوبرا منار سمير، وأحمد عفت، وأسماء كمال، وعازف الناى ممدوح سرور.

حفلات الموسيقى العربية

ويبدأ الحفل بفيلم تسجيلى بعنوان “موسيقار التجديد”، يتناول مشوار الموسيقار الراحل محمد الموجى من إعداد ستوديو المونتاج بالأوبرا، وإشراف فنى سامر ماضى، ومونتاج راجح فخرى وشريف رضا.

ويحتضن مسرح معهد الموسيقى العربية حفلاً لفرقة التخت العربى بقيادة الدكتور ياسر معوض يتضمن مجموعة من الأعمال الطربية الشهيرة بمشاركة العازفين عمرو سمير (بان فلوت)، نهلة البباوى (بيانو).

وعلى صعيد الأنشطة المصاحبة، تجرى على المسرح الصغير فى الواحدة ظهراً تصفيات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى فى الغناء العربى للشباب للفئة العمرية من 17 إلى 40 عاما، وذلك فى إطار حرص المهرجان على دعم واكتشاف المواهب الواعدة.