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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الداخلية السعودية تحذر من نشر وتداول معلومات وصور عن مواقع سقوط الصواريخ والمسيرات

السعودية ـ أرشيفية
السعودية ـ أرشيفية
إلهام عبد العزيز

حذرت وزارة الداخلية السعودية من 
تصوير أو نشر أو تداول معلومات عن التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع سقوطها، مؤكدة أن هذه الأفعال تعرض مرتكبيها إلي المساءلة القانونية.

إطلاق الإنذار المبكر في مكة وينبع وجدة والطائف 

وأعلن الدفاع المدني السعودي، زوال الخطر عن منطقة مكة المكرمة، وذلك عقب إطلاق الإنذار المبكر في العاصمة المقدسة.

وشدد الدفاع المدني علي ضرورة  اتباع التعليمات وتجنب التجمهر والتصوير نهائيا.

وأعلن إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في منطقة مكة المكرمة للتحذير من خطر.

كما تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظة ينبع وجدة والطائف  للتحذير من خطر.

السعودية مكة المكرمة الطائف

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