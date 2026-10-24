الخليل.. قوات الاحتلال تجبر 250 عائلة فلسطينية على النزوح من منازلهم

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي أمس عن بدء عملية في مدينة الخليل، بعدما أطلق فلسطينيان من سكان الخليل النار على جنديين إسرائيليين وأردياهما قتيلين.

إسرائيل تجبر عشرات العائلات الفلسطينية علي النزوح

وأُجليت نحو 250 عائلة فلسطينية، الليلة الماضية السبت، من الحي الذي كانت تقيم فيه العائلة التي ينتمي إليها منفذا الهجوم المسلح الذي وقع أمس في الخليل، وفقًا لما قاله نائب رئيس بلدية الخليل لصحيفة «هآرتس».

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ يوم أمس، عدوانا واسعا على محافظة الخليل، تخلله نزوح قسري لعشرات العائلات في منطقتي الجلدة ودير بحة في مدينة الخليل، وهدم مبانٍ ومحلات تجارية في منطقة فرش الهوى، إلى جانب التنكيل بالمواطنين واحتجاز العشرات، ودهم المنازل والعبث بمحتوياتها، واعتقال نحو 13 مواطنا على الأقل، وإغلاق كافة المداخل المؤدية إلى المدينة، والقرى، والبلدات، والمخيمات.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية، نقلا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من المواطنين من بلدة دورا، وهم: موسى ماهر أبو شرار، وأيوب حسن العواودة، وهمام محمد طه عمرو، وغسان جهاد عمرو، وبهاء إدريس الشراونة، إضافة إلى حسن العناني وعايد حموز من مخيم الفوار.

وفي السياق، أجبرت قوات الاحتلال، منذ منتصف الليلة الماضية، مئات المواطنين على إخلاء منازلهم في منطقتي الجلدة ودير بحة بمدينة الخليل، ما اضطر عائلات إلى قضاء الليل في العراء، أعقب ذلك شن حملة اعتقالات واسعة طالت 13 مواطنا على الأقل.