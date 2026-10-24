بريطانيا تضخ 20.4 مليار جنيه إسترليني إضافية في بنوك تمويل الأعمال والبنية التحتية

تعتزم بريطانيا ضخ 20.4 مليار جنيه استرليني (27.3 مليار دولار) إضافية في مؤسستين تمويليتين مدعومتين من الدولة، هما صندوق الثروة الوطني وبنك الأعمال البريطاني، ضمن موازنة الأسبوع المقبل.

وذكر تقرير وزارة الخزانة البريطانية - أوردته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية - أن وزارة الخزانة ستخصص 15.4 مليار جنيه إسترليني (20.6 مليار دولار) إضافية لصندوق الثروة الوطني، و5 مليارات جنيه إسترليني (7 مليارات دولار) لبنك الأعمال البريطاني، على مدى نحو خمس سنوات.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة للصحيفة إن هذه التمويلات الإضافية ستساعد مزيدًا من الشركات البريطانية على تحقيق إمكاناتها، إلى جانب توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية والمناطق التي توفر وظائف جيدة وتدعم النمو المستدام في أنحاء البلاد.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الخزانة تتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في دعم نحو 100 ألف وظيفة بحلول عام 2035، في قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي والدفاع والطاقة الخضراء.

ومن المتوقع الإعلان عن هذه الإجراءات ضمن مشروع الموازنة الذي سيقدمه وزير المالية جون هيلي يوم الأربعاء المقبل.