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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي الجديد يعقد مؤتمرًا صحفيا بعد قليل

سعد بن صليب العتيبي رئيس البرلمان العربي
سعد بن صليب العتيبي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

يعقد سعد العتيبي، رئيس البرلمان العربي الجديد، مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل، عقب إعلان فوزه برئاسة البرلمان العربي خلفًا لمحمد بن أحمد اليماحي.

وكانت الإجراءات الانتخابية لاختيار رئيس البرلمان العربي الجديد والنواب الأربعة للرئيس ، قد أُجريت صباح اليوم السبت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، في إطار الجلسة الإجرائية المستهلة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع.

ومن المقرر أن يستعرض العتيبي، خلال المؤتمر الصحفي رؤيته للمرحلة المقبلة، وأولويات عمل البرلمان العربي، وجهوده في دعم العمل العربي المشترك والتعامل مع القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة.

البرلمان العربي انتخابات البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي سعد بن صليب العتيبي اليماحي

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