أمير هشام يكشف موقف الأهلي من تجديد عقد محمد هاني

كشف الإعلامي أمير هشام عن آخر تطورات ملف تجديد عقد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وأوضح أمير هشام أن محمد هاني كان قريبًا من التوصل إلى اتفاق مع إدارة الأهلي بشأن تجديد عقده، إلا أن المفاوضات تعثرت لأسباب تتعلق باللاعب، ما دفع النادي إلى إغلاق الملف في الوقت الحالي.

وأضاف أن إدارة الأهلي لم تفتح أي محادثات جديدة مع اللاعب عقب التعادل الأخير أمام القناة، في ظل حالة من عدم الرضا عن نتيجة المباراة، بعد فقدان نقطتين في مشوار الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وبات مستقبل محمد هاني مع الأهلي محل ترقب خلال الفترة المقبلة، انتظارًا لما ستسفر عنه التطورات بشأن إمكانية إعادة فتح ملف التجديد، والتوصل إلى اتفاق يضمن استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.