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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل إياب الكونفدرالية.. الصخرة يتوعد لاعبي الأهلي وعموتة يحذر وبيبو شايل سيفه

عموتة ووائل جمعة
عموتة ووائل جمعة
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تحركات قوية داخل القلعة الحمراء لفرض حالة من الانضباط على اللاعبين قبل مواجهة الإياب في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام كيتارا الأوغندي، وذلك بعد التعثر الأخير في بطولة الدوري الممتاز وتراجع مستوى الأداء خلال الفترة الماضية.

غربلة في الأهلي 

وأكد المصدر أن وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قرر توقيع عقوبات مالية مضاعفة على اللاعبين بعد التعثر في الدوري، في إطار سياسة حازمة تهدف إلى محاسبة المقصرين وإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح قبل المواجهة الإفريقية المرتقبة.

وأوضح أن الصخرة شدد على ضرورة أن يراجع كل لاعب نفسه خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن اسم الأهلي أكبر من أي لاعب، وأن النادي لن يقف على أي نجم مهما كان اسمه أو حجمه، في ظل الحاجة إلى استعادة الروح القتالية والالتزام داخل الفريق.

وأضاف المصدر أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وجّه رسالة تحذيرية واضحة للاعبين، مفادها: «أي لاعب بيرتدي تيشيرت الأهلي ومش مخلص له، لا يلوم إلا نفسه»، في إشارة إلى أن المرحلة المقبلة لن تحتمل التهاون أو التقصير، وأن ارتداء قميص الفريق يتطلب بذل أقصى جهد والدفاع عن ألوان النادي بكل قوة.

في السياق نفسه، انتقد المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، غياب التركيز وسهولة استقبال الأهداف التي ظهرت خلال مباريات الفريق الأخيرة في الدوري الممتاز، مشددًا على ضرورة معالجة الأخطاء الدفاعية والفردية قبل خوض المواجهة الإفريقية.

وحذر عموتة لاعبيه من تكرار الهفوات نفسها في مباراة الإياب بكأس الكونفدرالية، مؤكدًا أن اللقاء لا يقبل التهاون أو فقدان التركيز، وأن الفريق مطالب بالظهور بصورة أكثر قوة وانضباطًا من أجل تحقيق الهدف المطلوب.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن هناك حالة من التشديد داخل الأهلي خلال الفترة الحالية، سواء على المستوى الإداري أو الفني، من أجل تصحيح المسار سريعًا، واستعادة ثقة الجماهير، وتجنب تكرار النتائج السلبية في الاستحقاقات المقبلة.

وائل جمعة الأهلي الحسين عموتة أخبار الأهلي محمود الخطيب

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