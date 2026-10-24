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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يستهدف 3 صفقات دفاعية في يناير.. تعرف على الأسماء المرشحة

الأهلي
الأهلي
سارة عبد الله

كشف الناقد الرياضي كريم رزق الله عن تحركات النادي الأهلي المرتقبة لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، مؤكدًا أن النادي يستهدف التعاقد مع 3 مدافعين جدد.

وأوضح رزق الله، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الصفقة الأولى قد تكون على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء، مشيرًا إلى شرقية، مدافع مودرن سبورت، باعتباره أحد الأسماء المطروحة لتدعيم دفاع الفريق الأحمر.

وأضاف أن الأهلي يدرس الاختيار بين ثلاثة أسماء لتدعيم خط الدفاع، وهم إبراهيم سامي، مدافع القناة، ومصطفى إبراهيم، لاعب الاتحاد السكندري، وكالوشا، مدافع إنبي.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن الجزائري أشرف عبادة يأتي ضمن الأسماء المرشحة للانضمام إلى الأهلي، خاصة في ظل تراجع فرص استمرار المغربي أشرف داري مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

واختتم كريم رزق الله تصريحاته بالتأكيد على أن التعاقد مع ثلاثة مدافعين يمثل قرارًا محسومًا داخل النادي الأهلي، وفقًا لما ذكره، في إطار خطة تدعيم الخط الخلفي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي فترة الانتقالات الشتوية الناقد الرياضي كريم رزق الله

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