اللي عاوز يتنجم يلعب عليه.. أبو الدهب يهاجم محمد هاني: تيشيرت الأهلي واسع عليه

شن محمود أبو الدهب نجم الكرة السابق، هجومًا حادًا على محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منتقدًا مستواه الفني، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية، عقب الانتقادات التي تعرض لها اللاعب بسبب أدائه في الفترة الأخيرة.

وقال أبو الدهب ، إن محمد هاني ظهر بشكل غير موفق أمام شلاطة، لاعب القناة، معتبرًا أن أداءه خلال المباراة منح المنافس فرصة للظهور بصورة مميزة، مضيفًا أن الأمر لا يتعلق بمباراة واحدة فقط، بل يرى أن اللاعب يعاني من تراجع في المستوى منذ سنوات.

وأضاف أن محمد هاني لا يستحق، من وجهة نظره، ارتداء قميص الأهلي، ووجّه انتقادات لاذعة لمردوده الفني، مشيرًا إلى أن اللاعب خاض نحو 400 مباراة بقميص الفريق الأحمر.

وتطرق أبو الدهب إلى الأرقام الهجومية لمحمد هاني، قائلًا إنه سجل 9 أهداف، وقدم 34 عرضية صحيحة أسفرت عن تمريرات حاسمة، بحسب الأرقام التي ذكرها، معتبرًا أن هذه الأرقام لا تتناسب مع عدد المباريات التي شارك فيها اللاعب.

واختتم تصريحاته بانتقاد موقف محمد هاني في ملف تجديد عقده مع الأهلي، متسائلًا عن مطالبه في التجديد، في ظل الانتقادات التي وجهها إلى مستواه والأخطاء التي يرى أنها تكررت خلال مسيرته مع الفريق.