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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد إسرائيلي في الجنوب اللبناني.. تفجيرات في الخيام وقصف مدفعي وأعمال تجريف في يحمر الشقيف

تصعيد إسرائيلي
تصعيد إسرائيلي
أ ش أ

 تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية ، تصعيد اعتداءاتها على عدد من البلدات الجنوبية، حيث نفّذت سلسلة تفجيرات قُدّر عددها بسبعة أو ثمانية بالقرب من مدرسة المبرّات في بلدة الخيام، كما نفّذت تفجيراً كبيراً في البلدة.

وسُجّلت عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة، بالتزامن مع تحرّك لآليات القوات الإسرائيلية عند أطراف بلدة زوطر الشرقية، فيما تعرّضت أطراف بلدتي زوطر الشرقية وميفدون لقصف مدفعي متقطع من مرابض القوات الإسرائيلية. 

كذلك، طال قصف مدفعي مماثل أطراف بلدات برعشيت ومجدل زون والقنطرة.

وفي بلدة يحمر الشقيف ومحيطها الممتد باتجاه بلدتي الطيبة ودير سريان، مروراً بمجرى النهر، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي أعمال النسف والتجريف وتغيير معالم البنى التحتية. 

وأُفيد باستحداث مهبط خاص للمروحيات في منطقة الفقعاني عند الأطراف الجنوبية للبلدة، باتجاه بلدة الطيبة، إلى جانب فتح طرق عسكرية جديدة حول المهبط وفي المنطقة المحيطة به.

وفي سياق الاعتداءات، ألقت محلّقة إسرائيلية قنبلة صوتية في محيط مجموعة من المزارعين كانوا يقطفون الزيتون في بلدة ياطر بقضاء بنت جبيل، من دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

 كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على أطراف بلدة كفرشوبا في منطقة العرقوب.

قوات الاحتلال الإسرائيلية البلدات الجنوبية تفجيرات

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