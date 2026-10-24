محافظة الجيزة: غدا انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية ولمدة ثلاثة أسابيع

أعلنت محافظة الجيزة عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة و الحصبة الألمانية، التي تنفذها وزارة الصحة و السكان بالتزامن مع بداية العام الدراسي 2026 / 2027 وذلك خلال الفترة من 25 أكتوبر و لمدة ثلاثة أسابيع .

وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من عمر 9 أشهر و حتى 10 سنوات حيث يبلغ إجمالي المستهدف بمحافظة الجيزة نحو 1,946,502 طفل، من خلال 1320 فريق تطعيم تم تجهيزها للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على صحة الأطفال وتعزيز المناعة المجتمعية و استدامة الإنجازات التي حققتها مصر في السيطرة على الأمراض المستهدفة بالتطعيم، وفي مقدمتها الحصبة والحصبة الألمانية.

ووجّه المحافظ، رؤساء الأحياء و المراكز والمدن ومدير مديرية التربية والتعليم والمديريات الخدمية بتقديم أوجه الدعم الكامل لفرق التطعيم والتنسيق مع الإدارات الصحية وتذليل أية معوقات لضمان تنفيذ الحملة بكفاءة و تحقيق المستهدف منها.

وأهابت محافظة الجيزة بأولياء الأمور ضرورة التعاون مع فرق التطعيم و الحرص على حصول جميع الأطفال المستهدفين على اللقاح حفاظًا على صحتهم ودعمًا لجهود الدولة في تعزيز المناعة المجتمعية وترسيخ منظومة الأمن الصحي؛ بما يضمن استمرار الوقاية من الأمراض المستهدفة.