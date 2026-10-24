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قبل انتخابات التجديد النصفي.. 5 رسائل تكشف مأزق ترامب الانتخابي بين غضب الناخبين ومخاوف الجمهوريين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قبل انتخابات التجديد النصفي.. 5 رسائل تكشف مأزق ترامب الانتخابي بين غضب الناخبين ومخاوف الجمهوريين

ترامب ـ أرشيفية
ترامب ـ أرشيفية
إلهام عبد العزيز

يخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة انتخابية مكثفة في أنحاء البلاد، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، إذ يعقد تجمعات انتخابية شبه يومية لتعزيز إقبال الناخبين على التصويت لمصلحة الجمهوريين الذين يسعون إلى الاحتفاظ بالسيطرة على الكونجرس.

انتخابات التجديد النصفي في أمريكا 

وخلال خطاباته الانتخابية التي تستمر نحو 90 دقيقة، يدافع ترامب عن سياساته الاقتصادية، ويتباهى بأعداد الحاضرين في تجمعاته، ويسخر من المحتجين، بل إنه أبدى إعجابه بمؤخرة أحد زملائه الجمهوريين.

وفيما يلي خمسة استنتاجات من تغطية وكالة رويترز للظهور الانتخابي للرئيس الأمريكي، الذي جرت معظم فعالياته في مناطق تميل تقليديًا إلى تأييد الجمهوريين.

أولًا: الوعود الاقتصادية تصطدم بواقع الناخبين
يدافع ترامب عن سياساته الاقتصادية، مستشهدًا بانخفاض الفقر والبطالة وارتفاع الأسهم، لكن ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية يثير مخاوف الأمريكيين، وسط شكوى الناخبين من صعوبة تحمل تكاليف المعيشة.

ثانيًا: تحركات ترامب تكشف صعوبة موقف الجمهوريين

يكثف ترامب جولاته الانتخابية لدعم مرشحي حزبه في ولايات اعتاد الجمهوريون الفوز بها، في ظل منافسة محتدمة على مقاعد مجلس الشيوخ ومخاوف من فقدان السيطرة على الكونجرس.

ثالثًا: الحشود الانتخابية لا تعكس دائمًا شعبية ترامب

يتباهى ترامب بالحشود الكبيرة في تجمعاته، لكن الحضور يتفاوت بين فعالية وأخرى، فيما تراجعت نسبة تأييده إلى 31%، وفق استطلاع رويترز وإيبسوس، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة شعبيته على حشد الأصوات للجمهوريين.

رابعًا: اضطرابات فرنسا تدخل حسابات ترامب الانتخابية

يستغل ترامب الاضطرابات العنيفة في فرنسا للتحذير مما قد تواجهه الولايات المتحدة إذا فاز الديمقراطيون، ملقيًا باللوم على المهاجرين والمسلمين، بينما تتراجع في خطاباته مساحة الحديث عن الحربين في أوكرانيا وإيران.

خامسًا: ترامب يثير الجدل بتعليقاته عن البنية الجسدية لحلفائه

يواصل ترامب إطلاق تعليقات لافتة بشأن المظهر الجسدي لحلفائه الجمهوريين، وعلى رأسهم السيناتور جون هيستد، الذي أشاد بعضلاته وقوته البدنية، كما وصف وزير الصحة روبرت إف. كينيدي جونيور بأنه يمتلك جسد رجل في الثلاثين من عمره.


 


 

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