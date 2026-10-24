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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعتماد دولي وتوسيع الفحوصات.. تحرك جديد لدعم سلامة الإنتاج الداجني والأمن الغذائي

سلامة الإنتاج الداجني
سلامة الإنتاج الداجني
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني (فرع الإسماعيلية)، التابع لمعهد بحوث الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، في اجتياز تقييم المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك - EGAC)، لتجديد الاعتماد الدولي (ISO/IEC 17025:2017) وتوسيع مجالات الفحص والتحليل.

وأكدت الدكتورة سماح عيد مدير المعهد، أن هذا الإنجاز يأتي تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بمواصلة التحديث والتطوير لمواكبة المعايير العالمية.


وأوضحت مدير المعهد، أن هذا النجاح يُعد استمراراً لمسيرة التميز بالمعمل الذي حصل على أول اعتماد له عام 2019، مما يؤكد التزامه بتطبيق أحدث المعايير الدولية لضمان سلامة الإنتاج الداجني والحيواني ودعم منظومة الأمن الغذائي.

وأضافت أن المعمل، كان قد استقبل فريق التقييم من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك - EGAC) وذلك لتجديد الاعتماد وفقاً للمواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017، حيث أسفرت الزيارة عن تجديد الاعتماد فضلا عن توسيع مجال الاعتماد (Scope) ليزداد عدد الاختبارات المعتمدة من 3 إلى 4 اختبارات رئيسية.

وقالت إن تلك الاختبارات  تشمل الكشف عن فيروس إنفلونزا الطيور عترة H5 في المسحات البيطرية والدواجن بواسطة تقنية والكشف عن فيروس إنفلونزا الطيور عترة H9 بواسطة تقنية (Real Time PCR)، والكشف عن بكتيريا السالمونيلا في عينات الأغذية والأعلاف، وتم اضافة اختبار الكشف عن النمط الجيني العام لفيروس إنفلونزا الطيور (A).

الزراعة الإنتاج الداجني الإسماعيلية إيجاك وزارة الزراعة

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