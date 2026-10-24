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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«إكسترا نيوز»: أكثر من 26 جلسة حوارية ناقشت مستقبل مصر خلال منتدى 2026

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من العاصمة الجديدة، أن منتدى «مصر 2026» وصل إلى محطته الختامية بعد أيام من الحوار والمناقشات بمشاركة متخصصين ومثقفين ومفكرين ومواطنين، بهدف الاستماع إلى مختلف الآراء بشأن برنامج الحكومة، وطرح مقترحات تستهدف تحسين حياة المواطنين وبناء مستقبل أفضل للدولة المصرية.

وأوضح الغنام، خلال تغطية خاصة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الجلسة الختامية تحظى بأهمية خاصة في ظل ترقب التوصيات والنتائج النهائية للمنتدى، وما يمكن أن تسفر عنه من خطوات لدعم خطط التنمية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن المنتدى شهد تنظيم أكثر من 26 جلسة حوارية ناقشت مجموعة واسعة من الملفات، من بينها بناء الإنسان المصري، والهوية الوطنية، وجودة التعليم، ومستقبل الشباب، إلى جانب قضايا التنمية والاستثمار والصناعة والنقل والموانئ.

وأضاف أن المناقشات أتاحت الفرصة لطرح التساؤلات وتبادل الرؤى بشأن أولويات المرحلة المقبلة، والاستماع إلى وجهات نظر مختلفة حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطنين.

الأمن الغذائي والطاقة والمدن الجديدة على مائدة النقاش

وأشار مراسل «إكسترا نيوز» إلى أن جلسات المنتدى تناولت عددًا من الملفات الاستراتيجية، من بينها المدن الجديدة والعاصمة الإدارية، والتعامل مع المناطق العشوائية وغير الآمنة، فضلًا عن الأمن الغذائي ومشروع الدلتا الجديدة ودوره في دعم الإنتاج الزراعي.

وأضاف أن ملف الطاقة حظي باهتمام ضمن المناقشات، خاصة في ظل تأثير المتغيرات الإقليمية على أسعار الطاقة وتكلفة توفيرها، مؤكدًا أن هذه القضايا ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل التنمية في مصر.

عوض الغنام: التحدي الأهم تحويل التوصيات إلى برامج قابلة للتنفيذ

ولفت الغنام إلى أن اليوم الأخير من المنتدى يركز على التوصيات والمخرجات النهائية، وسط تساؤلات بشأن آليات تحويل المقترحات التي طُرحت خلال الجلسات إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ، ومدى الاستفادة منها في عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن أهمية الجلسة الختامية تنبع من ارتباطها بتحديد الخطوات التالية بعد أيام من الحوار حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مشيرًا إلى أن التقييم الحقيقي لنتائج المنتدى يرتبط بما ستسفر عنه المناقشات من توصيات وإجراءات يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة.

عوض الغنام العاصمة الجديدة منتدى «مصر 2026»

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