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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس اللجنة المنظمة: 200 لاعب ولاعبة من 20 دولة يشاركون في بطولة العالم للسباحة

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكد الدكتور أحمد مهدي كامل، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات 2026، أن استضافة مصر للبطولة بمدينة شرم الشيخ تمثل حدثًا رياضيًا دوليًا مهمًا، يقام للمرة الأولى في مصر والعالم العربي وأفريقيا، بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة يمثلون 20 دولة.

وأوضح كامل، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن اختيار مصر لاستضافة البطولة من جانب الاتحاد الدولي يعكس الثقة في قدراتها التنظيمية ومكانتها على خريطة الرياضة العالمية.

موعد بطولة العالم للسباحة بالزعانف في شرم الشيخ

وأشار رئيس اللجنة المنظمة إلى أن البطولة تقام خلال الفترة من 25 إلى 30، على أن يُقام حفل الافتتاح يوم 27، وتُجرى المنافسات يومي 28 و29، فيما يشهد مساء يوم 29 حفل الختام.

وأضاف أن البطولة تقام بمشاركة لاعبين من عدد من الدول الأوروبية، إلى جانب تونس ومصر الدولة المستضيفة، تحت مظلة الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية والاتحاد الدولي للأنشطة تحت الماء، وينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

استعدادات المنتخب المصري للمنافسة على المراكز الأولى

وأوضح كامل أن منتخب الجامعات المصري يستعد للمشاركة في البطولة من خلال خوض منافسات محلية في السباحة بالزعانف، أعقبها الدخول في معسكر مغلق لمدة شهر، استعدادًا للانتقال من الإسكندرية إلى شرم الشيخ لخوض المنافسات.

وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق مراكز مشرفة، مستندًا إلى تاريخ مصر في هذه الرياضة، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

ولفت إلى أن السباحة بالزعانف تختلف عن السباحة التقليدية في اعتمادها على استخدام الزعانف، وتتضمن المنافسات عددًا من السباقات المختلفة.

الاتحاد الرياضي للجامعات يدعم المواهب الشابة

وأكد نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات أن الاتحاد يعمل على اختيار العناصر المتميزة من الطلاب الذين يمثلون الأندية والجامعات، والاستفادة من المنافسات الجامعية في إعداد أفضل اللاعبين للمشاركة في البطولات الدولية.

وأضاف أن المرحلة العمرية من 17 إلى 25 عامًا تمثل فترة مهمة للتألق الرياضي، ما يجعل البطولات الجامعية فرصة لاكتشاف المواهب وتطوير قدراتها.

واختتم كامل تصريحاته بالتأكيد على أن استضافة بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات في شرم الشيخ تسهم في تعزيز السياحة الرياضية، وتبرز قدرة مصر على تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الدولية.

الاتحاد الرياضي المصري منتخب الجامعات المصري بطولة العالم للسباحة بالزعانف

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