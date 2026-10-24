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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"بيتكوين" يتراجع دون 81 ألف دولار.. وتحركات المحافظ المؤسسية تعزز آمال التعافي

بيتكوين
بيتكوين
أ ش أ

تراجعت عملة بيتكوين إلى ما دون مستوى 81 ألف دولار خلال تعاملات اليوم السبت، وسط استمرار الضغوط على سوق العملات الرقمية، رغم تنامي التحركات في محافظ كبار المستثمرين والمؤسسات، وهو ما عزز التوقعات بإمكانية تعافي العملة نحو مستوى 84 ألف دولار.

وانخفضت "بيتكوين" بنسبة 1.25% إلى 80 ألفا و841.90 دولار، مع استمرار تداولها فوق مستوى 80 ألف دولار، الذي يمثل منطقة دعم رئيسية عقب موجة البيع الأخيرة، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وفي سوق العملات الرقمية الأخرى، تراجعت الأسعار على نطاق واسع خلال التعاملات، إذ انخفضت عملة "إيثريوم"، ثاني أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1% إلى 2380.28 دولار، فيما هبطت عملة "إكس آر بي" بنسبة 2.71% إلى 1.29 دولار.

كما تراجعت عملة "سولانا" بنسبة 2.01% إلى 102.40 دولار، وانخفضت عملة "بي إن بي" بنسبة 0.42% إلى 739.07 دولار.

وأظهرت بيانات تتبع المعاملات على شبكة "بيتكوين" أن 40 محفظة جديدة سحبت نحو 9 آلاف و458 وحدة من العملة، بقيمة إجمالية بلغت 771.5 مليون دولار، من شركة التداول "وينترميوت" منذ الأول من أكتوبر الجاري، وفقا لمنصة "لوك أون تشين" المتخصصة في تتبع معاملات العملات الرقمية.

وتشير هذه التحويلات إلى نشاط ملحوظ من جانب كبار المستثمرين، إلا أن عمليات السحب وحدها لا تؤكد ما إذا كانت الوحدات قد جرى شراؤها حديثًا أم نقلها إلى محافظ مخصصة للاحتفاظ بها على المدى الطويل.

وفي السياق ذاته، استقبلت محفظة صندوق بيتكوين المتداول في البورصة التابع لشركة "فيدليتي" نحو 282.63 وحدة من العملة، بقيمة 23.08 مليون دولار، من منصة "باينانس"، فيما استقبلت محافظ مرتبطة بشركة "بلاك روك" 384.77 وحدة إضافية، بقيمة تقدر بنحو 31.4 مليون دولار، وفقًا لبيانات منصة "أون تشين لينس".

ورغم أن هذه التحركات تعكس استمرار نشاط المحافظ المؤسسية، فإنها لا تعني بالضرورة تسجيل تدفقات استثمارية جديدة إلى صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETF)، إذ قد ترتبط بتحويلات بين المحافظ أو ترتيبات الحفظ والتسوية.

وعلى صعيد حركة السوق، سجلت بيتكوين صافي تدفقات خارجة من منصات التداول الفوري بنحو 465.55 مليون دولار في 22 أكتوبر الجاري، فيما تراجعت احتياطيات منصات التداول المقومة بالدولار بنسبة 1.35% إلى 226.33 مليار دولار.

وأظهرت المؤشرات الفنية تحسنًا في الزخم، مع تحول مؤشر "بارابوليك سار" إلى الاتجاه الصاعد، وارتفاع مؤشر تدفق الأموال إلى 53.74 نقطة، وهو ما قد يدعم فرص صعود بيتكوين نحو مستوى 84 ألف دولار، حال استمرار تداولها فوق مستوى 81 ألف دولار.

وفي تطور آخر، ألمح مايكل سايلور، رئيس مجلس إدارة شركة "ستراتيجي"، إلى مستجدات مرتبطة ببيتكوين، بعدما أعلنت الشركة شراء 267 وحدة من العملة بقيمة 22.1 مليون دولار خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وبذلك، ارتفعت حيازات الشركة إلى 848 ألفًا و517 وحدة من بيتكوين، اشترتها بتكلفة إجمالية بلغت نحو 64.02 مليار دولار.

كما أنفقت الشركة 385.5 مليون دولار لإعادة شراء أسهمها الممتازة من الفئة "STRC" خلال أسبوعين، متجاوزة بذلك قيمة مشترياتها من بيتكوين، التي بلغت 43.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

بيتكوين العملات الرقمية كبار المستثمرين

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