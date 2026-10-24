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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المتحف المصري الكبير يستعد للاحتفال بالذكرى الأولى لافتتاحه بسلسلة من الفعاليات

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

يستعد المتحف المصري الكبير للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لافتتاحه، التي توافق الأول من نوفمبر المقبل، من خلال تنظيم برنامج حافل بالفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والأثرية والمجتمعية، تمتد حتى نهاية العام لتعكس مكانة المتحف كأحد أبرز الصروح الحضارية والثقافية والسياحية العالمية، ووجهة متكاملة تجمع بين عراقة التاريخ والفنون والإبداع المعاصر.

المتحف المصري الكبير 

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الاحتفال بالذكرى الأولى لافتتاح المتحف المصري الكبير يمثل مناسبة مهمة لإبراز مكانته كأحد أبرز المشروعات الثقافية والحضارية في العالم، وما يقدمه من تجربة متحفية استثنائية تتجاوز المفهوم التقليدي لعرض الآثار، بما يعكس تطور دور المتاحف كمراكز للإبداع والتعلم والتواصل الحضاري.

وأشار إلى أن امتداد الاحتفالات حتى نهاية العام الجاري يأتي في إطار رؤية الوزارة لتعزيز مكانة المتحف كوجهة سياحية وثقافية عالمية نابضة بالحياة، تستقطب الزائرين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، وتثري تجربتهم السياحية والثقافية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري وترسيخ مكانته على خريطة السياحة الثقافية العالمية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن المتحف أعد برنامجًا متنوعًا للاحتفال بهذه المناسبة، يجمع بين الفنون المعاصرة والعروض الموسيقية والأنشطة الثقافية والتوعوية، من أبرزها عرض «الشمس الأبدية» (Eternal Sun)، الذي يقدم تجربة فنية تجمع بين الضوء والموسيقى الحية والسرد القصصي، باستخدام تقنيات الإسقاط الضوئي على الأسطح المعمارية والإضاءة المتحركة، لتحويل البهو العظيم بالمتحف إلى مساحة فنية تفاعلية تسرد قصة عراقة الحضارة المصرية، بمصاحبة الموسيقى الحية والسرد باللغتين العربية والإنجليزية، بما يتيح للزائرين اكتشاف المتحف من منظور جديد.

كما يتضمن البرنامج تنظيم عدد من الحفلات الغنائية والموسيقية، من بينها حفل للفنانة المصرية العالمية فاطمة سعيد، إلى جانب استضافة فرقة «جالا دي دانزا» (Gala de Danza) العالمية للفنون الاستعراضية، التي تقدم أول عروضها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، في فعالية فنية خاصة تمزج بين التراث والفنون الأدائية المعاصرة، وتعكس دور المتحف في مد جسور التواصل والتبادل الثقافي بين الشعوب والأجيال.

وأكد الدكتور أحمد غنيم ، أن الاحتفال بالذكرى الأولى لافتتاح المتحف يمثل فرصة للبناء على ما تحقق خلال عامه الأول، ومواصلة تقديم المبادرات الثقافية والفنية والمجتمعية المبتكرة، لتعزز من ارتباط الجمهور بالمتحف، وترسخ دوره كمؤسسة ثقافية حية ومنصة عالمية للحوار والتواصل الحضاري.

المتحف المصري الكبير المتحف الكبير المتحف المصري متحف ذكري افتتاح المتحف المصري الكبير

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