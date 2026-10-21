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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المتحف المصري الكبير يطلق فيلم رسوم متحركة جديدًا للتوعية بآداب الزيارة

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

أطلق المتحف المصري الكبير فيلم رسوم متحركة جديدًا بعنوان «حماة تاريخنا: الطريقة الصحيحة لزيارة المتحف»، وذلك ضمن فعاليات حملة «حماة التاريخ في المتحف المصري الكبير»، التي أُطلقت في فبراير الماضي، بهدف نشر الوعي بآداب زيارة المتاحف وتعزيز ثقافة الحفاظ على التراث الحضاري المصري.

المتحف المصري الكبير 

ويقدم الفيلم، الذي تتراوح مدته بين دقيقتين وثلاث دقائق، رسائل توعوية بأسلوب مبسط وجذاب يجمع بين الرسوم المتحركة والسرد القصصي، ويخاطب الزائرين من مختلف الفئات العمرية، مستلهمًا فكرته من مفهوم «ماعت» في الحضارة المصرية القديمة، الذي يجسد قيم التوازن والانسجام والمسؤولية، ليربط بين هذه القيم والسلوكيات الإيجابية الواجب اتباعها أثناء زيارة المتاحف.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن إطلاق هذا الفيلم يأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية التراث الثقافي والحضاري، وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة في الحفاظ عليه، مشيرًا إلى أن صون الآثار لا يقتصر على أعمال الحفظ والترميم، بل يمتد ليشمل تنمية وعي الجمهور بأهمية احترام المواقع الأثرية والمتاحف ومقتنياتها.

وأشار إلى أهمية توظيف الوسائل الإبداعية والتكنولوجية الحديثة في تقديم رسائل توعوية تصل إلى مختلف فئات المجتمع، ولا سيما الأطفال والشباب، بما يسهم في تنشئة أجيال أكثر إدراكًا لقيمة تراثها الحضاري، ويعزز دور المتاحف بوصفها مؤسسات ثقافية وتعليمية تسهم في بناء الوعي وتنمية الشعور بالانتماء.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن الفيلم يمثل إحدى المبادرات التي يتبناها المتحف لتقديم مفهوم آداب الزيارة بصورة مبتكرة تتجاوز مجرد التعريف بالقواعد والتعليمات، من خلال ربط السلوكيات الإيجابية بالقيم الإنسانية والحضارية التي عرفها المصري القديم.

وأضاف أن الفيلم، الذي أبدعه المنتج السينمائي المصري هشام سليمان وأنتجته شركة «هاما فيلم برودكشن»، يصطحب المشاهد في رحلة مع مجموعة من الزائرين من مختلف الأعمار، تبدأ من التخطيط للزيارة والوصول إلى المتحف، مرورًا بالتجول داخل قاعات العرض والمساحات العامة، مستعرضًا عددًا من المواقف اليومية التي توضح أهمية احترام المقتنيات الأثرية والزائرين الآخرين، والالتزام بطوابير الانتظار، والتحرك بأمان، والحفاظ على النظافة، وخفض الصوت، وتجنب استخدام الفلاش أثناء التصوير.

وأكد أن الفيلم يسعى إلى ترسيخ مفهوم أن الالتزام بآداب الزيارة يعكس وعي الفرد ومسؤوليته تجاه تراثه، وأن كل زائر شريك أساسي في حماية هذا الإرث الحضاري والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

في السياق ذاته، أوضح المنتج السينمائي هشام سليمان أن العمل يهدف إلى تقديم رسالة توعوية بأسلوب إبداعي معاصر يجعل آداب زيارة المتاحف أكثر قربًا من الجمهور، مشيرًا إلى أن استلهام مفهوم «ماعت» أتاح توظيف قيم الحضارة المصرية القديمة في قصة رسوم متحركة تجمع بين الترفيه والتوعية، وتربط الماضي بالحاضر بصورة تناسب مختلف الأجيال.

ومن المقرر عرض الفيلم عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمتحف المصري الكبير، في إطار الأنشطة المتواصلة لحملة «حماة التاريخ في المتحف المصري الكبير»، التي تشمل أيضًا المواد الإعلامية واللافتات الإرشادية والبرامج التعليمية داخل المتحف، بالتعاون مع عدد من الشركاء، بهدف توسيع نطاق التوعية وتشجيع الزائرين على اتباع السلوكيات الإيجابية خلال زيارتهم للمتاحف والمواقع الأثرية.

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