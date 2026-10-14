دليل تذاكر المتحف المصري الكبير 2026.. الأسعار الجديدة ومواعيد التطبيق والحجز الإلكتروني

يُعد المتحف المصري الكبير، الواقع على هضبة الأهرامات العريقة، أحد أعظم الإنجازات الثقافية والحضارية في العصر الحديث، ودرة تاج المتاحف العالمية المخصصة لحضارة واحدة فريدة، حيث يمتد هذا الصرح المعماري العملاق على مساحة شاسعة ليضم بين أروقته أكثر من مئة ألف قطعة أثرية نادرة، تتوجها مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة التي تُعرض لأول مرة، ومع الإقبال الهائل من ملايين الزوار المحليين والدوليين الشغوفين باستكشاف أسرار الفراعنة، أصبح التخطيط للزيارة ومعرفة التفاصيل التنظيمية أمراً بالغ الأهمية.

تعديل أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن تعديل أسعار زيارة المتحف المصري الكبير، حيث يتم زيادة الأسعار بواقع 20 جنيهًا للزائر المصري و5 دولارات للزائر الأجنبي، وتبدأ تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار دخول المتحف المصري الكبير، ابتداءً من شهر نوفمبر المقبل.

زيارة المتحف المصري الكبير

وأوضحت وزارة السياحة أن أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير كما هي حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، حيث يبدأ سعر التذكرة من 370 جنيهًا، وتأتي أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير العادية لجميع الفئات العمرية، كالتالي:

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

الفئات المعفاة من رسوم دخول المتحف المصري الكبير

حددت إدارة المتحف المصري الكبير، الفئات المعفاة من رسوم الدخول إلى المتحف، وهي:

- الأطفال دون سن 6 سنوات.

- ذوو الإعاقة والمرافقون لهم.

طلاب كليات الآثار

- المحاربون القدامى وأسر الشهداء.

- طلاب المدارس الحكومية والأيتام.

- طلاب كليات الآثار والتخصصات المرتبطة بها.

- المرشدون السياحيون وأعضاء نقابة الصحفيين والإعلاميين المعتمدين.

رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير

أتاحت وزارة السياحة والآثار رابطا إلكترونيا مخصصا لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير للمصريين والعرب والأجانب، حيث يمكن حجز التذاكر من خلال زيارة الرابط التالي:

رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير

كيف يتم حجز تذاكر المتحف المصري الكبير؟

ويمكن للمصريين والعرب والأجانب، حجز تذاكر المتحف المصري الكبير، من خلال الموقع الرسمي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- زيارة موقع حجز تذاكر المتحف المصري الكبير الرسمي.

كيفية حجز تذاكر المتحف المصري الكبير

- الضغط على أيقونة قاعات العرض.

- قم بالضغط على حجز تذكرة للمتحف المصري.

- اختار بين التذكرتين «العادية - جولة استرشادية».

- حدد التاريخ.

- أدخل جنسيتك.

- إدخال البيانات المطلوبة.