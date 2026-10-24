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قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن عدوانا واسعا على الخليل بالضفة الغربية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن عدوانا واسعا على الخليل بالضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ يوم أمس، عدوانا واسعا على محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، تخلله نزوح قسري لعشرات العائلات في منطقتي الجلدة ودير بحة في مدينة الخليل، وهدم مبانٍ ومحلات تجارية في منطقة فرش الهوى، إلى جانب التنكيل بالفلسطينيين واحتجاز العشرات، ودهم المنازل والعبث بمحتوياتها، واعتقال نحو 13 فلسطينيا على الأقل، وإغلاق كافة المداخل المؤدية إلى المدينة والقرى والبلدات والمخيمات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية، اليوم السبت أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من بلدة دورا، ومخيم الفوار.

وفي السياق، أجبرت قوات الاحتلال، فجر اليوم، عشرات الفلسطينيين على إخلاء منازلهم في منطقتي الجلدة ودير بحة في مدينة الخليل، أعقب ذلك شن حملة اعتقالات واسعة طالت 13 فلسطينيا على الأقل، إلى جانب احتجاز العشرات، واستجوابهم.

وأعلن محافظ الخليل خالد دودين، ورئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري خلال اجتماعاتهما بإعلان خطة الطوارئ بالمحافظة لمساعدة النازحين من المناطق المذكورة، ومساعدة الفلسطينيين العالقين على مداخل البلدات.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت، أمس الجمعة، عمارة سكنية مكونة من ثلاث شقق في منطقة فرش الهوى غرب مدينة الخليل، وأغلقت المنطقة ومدخلها الرئيسي، الذي يعد منفذا وحيدا يربط المدينة بالشارع الالتفافي، ومنعت الفلسطينيين ومركباتهم من الدخول إليها أو الخروج منها، كما أغلقت جميع المداخل والطرق المؤدية إلى مدينة الخليل.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، شابا فلسطينيا، واقتحمت مدينة أريحا ومخيمي عقبة جبر وعين السلطان، بحسب مصادر محلية.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، 15 فلسطينيا من محافظة نابلس، حيث اقتحمت مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل في أنحاء متفرقة منها، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت تسعة فلسطينيين، كما اقتحمت قرية بورين جنوب نابلس، وداهمت عدة منازل، واعتقلت ستة فلسطينيين آخرين، بحسب مصادر أمنية.

كما اقتحمت مدينة طوباس وبلدة طمون جنوبها، بعدد من الدوريات العسكرية، وداهمت عدة منازل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واستجوبت سكانها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

من ناحية أخرى، اعتدى مستوطنون صباح اليوم، على العاملين في مزارع الصبار في خربة سوبا غرب الخليل

وقالت مصادر محلية، إن المستوطنين اعتدوا على العاملين في المزرعة، ما أدى لإصابة عدد منهم خلال الهجوم، فيما منعت قوات الإحتلال مركبة الإسعاف من الوصول إليهم.

كما اعتدى مستتوطنون على فلسطينيين خلال قطفهم ثمار الزيتون في قرية بيت إكسا، شمال غرب القدس المحتلة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين هاجموا الفلسطينيين في الأراضي الزراعية القريبة من البؤر الاستعمارية المقامة على أراضي القرية، فيما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه قاطفي الزيتون، واعتقلت فلسطيني بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وجاء الاعتداء رغم وجود تنسيق مسبق لتمكين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون في المناطق المستهدفة، إلا أن المستوطنين هاجموهم بحماية قوات الاحتلال.

وتتعرض أراضي الفلسطينيين في محيط البؤر الاستعمارية بالضفة الغربية لاعتداءات متكررة خلال موسم قطف الزيتون، تشمل الاعتداء على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، ما يهدد مصدر رزقهم ويحول دون جني محاصيلهم.

قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية الجلدة

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