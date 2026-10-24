سلاح الجو الفلبيني يعلن مصرع 4 طيارين في حادث بمقاطعة باتانجاس

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أعلنت القوات الجوية الفلبينية، اليوم /السبت/، مصرع أربعة طيارين إثر وقوع حادث جوي بقاعدة "فرناندو" الجوية بمدينة "ليبا" الواقعة في مقاطعة "باتانجاس".

وقال سلاح الجو الفلبيني - في بيان أوردته قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية - "ببالغ الأسى، ننعى فقدان 4 طيارين في حادث جوي تعرضت له طائرتان من طراز (إس إف-260) خلال طلعة تدريبية في قاعدة فرناندو الجوية أمس".

وأضاف سلاح الجو أن الطائرتين سقطتا في محيط القاعدة الجوية، دون أن يسفر الحادث عن وقوع المزيد من الضحايا؛ مشيرا إلى أنه يجري حاليا التحقيق لمعرفة سبب الحادث.

وأكد سلاح الجو الفلبيني أنه علق تحليق جميع الطائرات من طراز (إس إف-260) مؤقتا كإجراء احترازي لضمان السلامة.