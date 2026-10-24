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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ارتفاع درجات الحرارة مستمر.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

كشفت منار غانم المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية ، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم ، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية.

وأضافت أن العظمي في القاهرة الكبري تسجل 31 درجة وفي محافظات جنوب الصعيد تصل إلى 36 درجة، ولكن مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل واضح.

واسترسلت: الصغرى في القاهرة الكبري تسجل 17 درجة، محذرة من تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق.

ونوهت بوجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة والرعدية على وسط وجنوب سيناء والصحراء الشرقية، وجنوب أسوان.

وأوضحت أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نصف الاسبوع الحالي، مشددة على ضرورة متابعة حالة الطقس باستمرار.

الأرصاد الجوية طقس اليوم درجات الحرارة

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