جنات تشعل العيد القومي الـ53 لمحافظة السويس في ليلة وطنية استثنائية

أحيت الفنانة المغربية جنات واحدة من أقوى ليالي العيد القومي لمحافظة السويس، في حفل جماهيري ضخم أُقيم احتفالاً بالذكرى الـ53 لصمود المدينة الباسلة، بحضور اللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، وحرمه، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأبناء المحافظة.

وخطفت جنات الأنظار منذ لحظة وصولها، حيث حضرت بصحبة مديرة أعمالها ميرا أمير.

حفل جنات

وقدمت جنات برنامجاً غنائياً متكاملاً، ضم باقة من أجمل أغانيها الرومانسية التي رددها الجمهور منها: "اللي بيني وبينك"، "بحبك"، "حبيبي على نياته - حبي الأولاني"، "حب جامد"، "اسمع كلامي"، "يا عيني عبيط"، "خيط ضعيف" و"اللي فاتوا"، في توليفة ذكية بين القديم والحديث أشعلت أجواء الحفل.

كما قدمت أحدث إصداراتها "امشي سيبني" وهي الأغنية الدرامية التي تصدرت تريند يوتيوب وتنافس بقوة على منصات الاستماع، وجاءت عقب النجاح الكبير لألبومها الأخير "ألوم على مين" الذي ضم 9 أغنيات متنوعة.

وشهد الحفل لحظة وطنية فارقة، عندما رفعت جنات العلم المصري وعلم مدينة السويس عالياً، وقدمت الأيقونة الخالدة "يا بيوت السويس" بمصاحبة عازف السمسمية الأشهر في المحافظة الفنان موسى أحمد موسى، وسط تفاعل حماسي غير مسبوق، قبل أن تشدو بالأغنية الوطنية الخالدة "احلف بسماها وبترابها"، لتتحول الأجواء إلى مشهد وطني مؤثر يليق يوم المقاومة والصمود الذي تحتفل به السويس كل عام.

وتخلل الحفل كلمة وجهتها جنات لأهالي السويس قالت فيها: "أهل السويس الغاليين، كل سنة وأنتم طيبين وبخير، وكل سنة والسويس الحبيبة وأهلها الأبطال في عز وفخر وانتصار.. سعيدة جداً بوجودي معكم اليوم في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة السويس، المناسبة الغالية التي نفتخر فيها ببطولات وتضحيات شعب السويس العظيم، الذي سطر بحروف من نور ملحمة وطنية خالدة في تاريخ مصر. السويس دائماً رمز للصمود والشجاعة والوطنية، وأهلها لهم مكانة كبيرة في قلوبنا جميعاً، ويشرفني أن أكون وسطكم وأشارككم فرحتكم بهذه الذكرى الغالية. ربنا يحفظ مصر وشعبها ويديم علينا الأفراح والمحبة.. بحبكم جداً ويلا نغني ونفرح سوا".

ليلة أكدت فيها جنات من جديد أنها نجمة الاحتفالات الوطنية بامتياز، بصوت يجمع بين الدفء والإحساس والرقي الوطني.