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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من سن9 أشهر حتى 10 سنوات.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية غدًا الأحد بالمحافظات

التطعيم ضد الحصبة
التطعيم ضد الحصبة
المحافظات

ضمن جهود وزارة الصحة والسكان للوقاية من الأمراض المعدية وحماية صحة الأطفال بمختلف المحافظات،تنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، غدًا الأحد الموافق 25 أكتوبر، لتقديم التطعيمات مجانًا للأطفال من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات..

محافظة المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، غدًا الأحد الموافق 25 أكتوبر، لتقديم التطعيمات مجانًا للأطفال من عمر 9 أشهر حتى 10 سنوات، ضمن جهود وزارة الصحة والسكان للوقاية من الأمراض المعدية وحماية صحة الأطفال بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

ووجّه محافظ المنيا بتوفير الدعم اللازم للفرق الطبية وتيسير مهامها، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديرية الصحة، لضمان وصول التطعيمات إلى جميع الأطفال المستهدفين، خاصة في القرى والمناطق النائية، داعيًا أولياء الأمور إلى الحرص على تطعيم أبنائهم والاستفادة من خدمات الحملة المجانية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مروة محمد إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تشمل الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة، وتُنفذ من خلال الوحدات والمراكز الصحية والفرق الطبية المتنقلة التي ستجوب المناطق المختلفة لتيسير حصول الأطفال على التطعيمات.

مديرية الصحة 
وناشدت مديرية الصحة بالمنيا أولياء الأمور التوجه بأطفالهم المستهدفين إلى أقرب وحدة أو مركز صحي لتلقي التطعيم مجانًا، أو الاستجابة للفرق الطبية المتنقلة عند وصولها إلى مناطقهم، مؤكدة أهمية التعاون مع الفرق الطبية لضمان حصول جميع الأطفال على التطعيمات اللازمة وحمايتهم من مضاعفات المرض.
 

الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة ، عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، التي تنفذها وزارة الصحة والسكان بالتزامن مع بداية العام الدراسي 2026 / 2027 ، وذلك خلال الفترة من ٢٥ أكتوبر ولمدة ثلاثة أسابيع .

وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات حيث يبلغ إجمالي المستهدف بمحافظة الجيزة نحو 1,946,502 طفل، من خلال ١٣٢٠ فريق تطعيم تم تجهيزها للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على صحة الأطفال وتعزيز المناعة المجتمعية واستدامة الإنجازات التي حققتها مصر في السيطرة على الأمراض المستهدفة بالتطعيم، وفي مقدمتها الحصبة والحصبة الألمانية.

ووجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومدير مديرية التربية والتعليم ، والمديريات الخدمية بتقديم أوجه الدعم الكامل لفرق التطعيم والتنسيق مع الإدارات الصحية وتذليل أي معوقات لضمان تنفيذ الحملة بكفاءة وتحقيق المستهدف منها.

وتهيب محافظة الجيزة ، بأولياء الأمور ضرورة التعاون مع فرق التطعيم والحرص على حصول جميع الأطفال المستهدفين على اللقاح ، حفاظًا على صحتهم ودعمًا لجهود الدولة في تعزيز المناعة المجتمعية وترسيخ منظومة الأمن الصحي بما يضمن استمرار الوقاية من الأمراض المستهدفة.

بورسعيد

تنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، بمحافظة بورسعيد مستهدفة الأطفال من عمر 9 شهور وحتى 10 سنوات، وذلك خلال الفترة من 25 أكتوبر حتى 12 نوفمبر 2026.

ياتي ذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المعدية.

مديرية الصحة ببورسعيد: التطعيم آمن ومجاني للمصريين وغير المصريين


وأكدت مديرية الصحة بمحافظة بورسعيد أن التطعيم آمن ومجاني للمصريين وغير المصريين، مشيرة إلى إتاحة التطعيم من خلال مكاتب الصحة والوحدات الصحية والحضانات والمدارس، إلى جانب أماكن التطعيم الثابتة، بما يسهم في تسهيل حصول الأطفال المستهدفين على التطعيم والوصول إلى أكبر عدد ممكن منهم.

وتأتي الحملة في إطار جهود الدولة للوقاية من الأمراض المعدية والحد من انتشارها، وتعزيز المناعة المجتمعية، مع التأكيد على أهمية حرص أولياء الأمور على تطعيم أطفالهم خلال الفترة المحددة للحملة، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

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