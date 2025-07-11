يويفا يعاقب كريستال بالاس بحرمانه من الدوري الأوروبي | تفاصيل مثيرة

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حرمان نادي كريستال بالاس الإنجليزي من المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2025-2026، رغم تأهله لها بعد فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بسبب خرقه للوائح تداخل الملكية متعددة الأندية، ليُحوّل النادي إلى المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي بدلًا من ذلك.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن القرار جاء نتيجة امتلاك مجموعة "إيجل فوتبول هولدينجز" التابعة لرجل الأعمال الأمريكي جون تيكستور، حصصًا مؤثرة في كريستال بالاس الإنجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي، وهو ما يتعارض مع قواعد “يويفا” التي تمنع مشاركة ناديين تحت نفوذ نفس الكيان أو الفرد في المسابقة ذاتها، في حال تجاوز مستوى معين من التحكم والتأثير.

وذكر “يويفا” أن كريستال بالاس لم يتمكن من تعديل هيكل ملكيته بما يتماشى مع تلك اللوائح قبل المهلة المحددة في 1 مارس 2025، مشيرًا إلى أن النادي قد دافع عن موقفه بأن تيكستور لا يملك تأثيرًا حاسمًا في قرارات الإدارة، إلا أن هذا التبرير لم يُقنع لجنة الرقابة المالية بالاتحاد الأوروبي.

وبموجب القرار، من المتوقع أن ينتقل مقعد كريستال بالاس في الدوري الأوروبي إلى نوتنجهام فورست، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السابع بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يكتفي بالاس بخوض منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

يُذكر أن كريستال بالاس قد حجز مقعده القاري بعد تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي، رغم احتلاله المركز الثاني عشر في جدول البريميرليج، في حين جاء ليون سادسًا في الدوري الفرنسي، ما منحه أولوية تمثيل مجموعة "إيجل فوتبول" في بطولة الدوري الأوروبي.

وفي تطور مؤثر على القرار، نجح نادي ليون هذا الأسبوع في استئناف قرار هبوطه من الدوري الفرنسي لأسباب مالية، وهو ما أدى إلى تثبيت مشاركته القارية، وبالتالي حرمان كريستال بالاس من مقعده الأوروبي. ولو ثبت هبوط ليون كما كان مقررًا، لكان كريستال بالاس سيشارك بدلاً منه في الدوري الأوروبي، وفقًا لاتفاق مسبق مع “يويفا”.

وبهذا، تكون الأندية الإنجليزية قد حصلت رسميًا على مقعدين في الدوري الأوروبي ذهبا إلى أستون فيلا ونوتنجهام فورست، فيما يخوض كريستال بالاس منافسات دوري المؤتمر في الموسم المقبل.