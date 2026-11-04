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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأسهم الآسيوية تهوي بقيادة قطاع التكنولوجيا وسط مخاوف من تداعيات نتائج الانتخابات الأمريكية على استثمارات الذكاء الاصطناعي

الأسهم الآسيوية تهوي بقيادة قطاع التكنولوجيا وسط مخاوف من تداعيات نتائج الانتخابات الأمريكية على استثمارات الذكاء الاصطناعي
الأسهم الآسيوية تهوي بقيادة قطاع التكنولوجيا وسط مخاوف من تداعيات نتائج الانتخابات الأمريكية على استثمارات الذكاء الاصطناعي
أ ش أ

 تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل حاد اليوم الأربعاء، بقيادة أسهم التكنولوجيا، بعدما أشارت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى احتمال تحقيق الديمقراطيين مكاسب في الكونجرس، ما أثار مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والتشريعات التنظيمية والتوقعات المتعلقة بالسياسة المالية الأمريكية.

وامتدت الخسائر إلى العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، إذ هبطت العقود المرتبطة بمؤشر ناسداك بأكثر من 2%، فيما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.2%، مع تعزيز النتائج الأولية احتمالات سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ أيضًا.

وأبدى المستثمرون مخاوف من أن يؤدي تغير موازين القوى السياسية إلى تعقيد أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزيادة الرقابة التنظيمية على شركات التكنولوجيا.

نيكي وكوسبي يتراجعان مع تصاعد خسائر أسهم التكنولوجيا

وهبط مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 4.5%، فيما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 3.2%. كما انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 3.8%، مع تراجع سهم سامسونج إلكترونيكس بنسبة 4.3% وسهم إس كيه هاينكس بنسبة 6.1%.

وظلت أسهم التكنولوجيا تحت الضغوط، في أعقاب المخاوف التي أثارتها التقييمات المرتفعة للشركات وحجم الاستثمارات الضخم في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب عدم وضوح العوائد المتوقعة، ما تسبب في خسائر حادة بالقطاع خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت موجة التراجع المرتبطة بالانتخابات رغم النتائج القوية التي أعلنتها شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز، إذ سجلت إيرادات بلغت 13.38 مليار دولار خلال الربع الثالث، بزيادة 45% على أساس سنوي، كما توقعت وصول إيرادات الربع الرابع إلى نحو 17 مليار دولار.

وأثارت النتائج الأولية للانتخابات احتمالات حدوث حالة من الجمود السياسي في واشنطن، مع صعوبة تمرير التشريعات والسياسات في ظل انقسام السيطرة على المؤسسات التشريعية.

وفي سنغافورة، تراجع مؤشر ستريتس تايمز بنسبة 1.4% إلى 5,193.61 نقطة، ليصبح منخفضًا بنحو 11% مقارنة بمستواه القياسي المسجل في سبتمبر عند 5,828.5 نقطة.

وإذا استمرت الخسائر حتى إغلاق السوق، فستدخل الأسهم السنغافورية رسميًا منطقة التصحيح يوم الأربعاء، مع تزايد الضغوط الناتجة عن تراجع أسهم البنوك والشركات الكبرى، بالتزامن مع موجة البيع الأوسع في الأسواق الإقليمية.

وفي بقية الأسواق الآسيوية، انخفض مؤشر شنجهاي المركب الصيني بنسبة 0.1%، فيما تراجع مؤشر سي إس آي 300 للأسهم القيادية بنسبة 1%، كما هبط مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.1%.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر إس آند بي/إيه إس إكس 200 بنسبة 1%، بينما ارتفع مؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 0.5%، مخالفًا الاتجاه العام للأسواق الإقليمية.

وإلى جانب الانتخابات الأمريكية، تابع المستثمرون تطورات محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إذ تشير تقارير إلى أن طهران وواشنطن تدرسان مقترحات جديدة قدمها الوسطاء بهدف تسوية الخلافات وتجنب العودة إلى حرب واسعة النطاق.

وظلت أسعار النفط متقلبة، مع موازنة المتعاملين بين احتمالات تراجع اضطرابات الإمدادات ومخاطر تجدد التصعيد.

وفي الصين، تراجع مؤشر ريتينج دوج لمديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 50.8 نقطة في أكتوبر، مقابل 51.6 نقطة في سبتمبر، ليسجل أبطأ وتيرة نمو للقطاع خلال 3 أشهر.

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