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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إصابة ميرال أشرف بإلتواء الكاحل خلال مباراة مصر وأنجولا

ميرال أشرف
ميرال أشرف
محمد سمير

تعرضت ميرال أشرف لاعبة منتخب مصر لكرة السلة، للإصابة بالتواء على مستوى كاحل القدم اليمنى، خلال مواجهة أنجولا، التي انتهت بفوز المنتخب الوطني بنتيجة 70-54، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الأفروباسكت، المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

ومن المقرر أن تخضع اللاعبة لفحوصات دقيقة، تحت إشراف الجهاز الطبي خلال الساعات المقبلة؛ لتحديد مدى جاهزيتها، واستكمال مشاركتها في المباريات القادمة من البطولة.

وبذلك، حصد المنتخب الوطني أول نقطتين، ليصل للنقطة الثالثة، معلنًا تصدره للمجموعة الأولى مؤقتًا.

ويستعد المنتخب الوطني خلال المرحلة القادمة للأدوار الإقصائية، حيث يتأهل متصدر المجموعة مباشرةً إلى الدور ربع النهائي، فيما يخوض الوصيف وصاحب المركز الثالث منافسات دور الـ 16.

وكان منتخب مصر قد خاض مباراته الأولى أمس أمام كوت ديفوار "صاحب الأرض"، وخسر بنتيجة 75-63.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة كلا من": عليا خالد، ⁠رضوى محمد، إنجي صلاح، ⁠فريدة وائل، ⁠ميرال أشرف، أسرار ماجد، ⁠ليلى خالد، ⁠نورهان فؤاد، ⁠تمارا نادر، ⁠رنيم الجداوي، ⁠هالة الشعراوي، ⁠خديجة عثمان.

ويرأس البعثة الكابتن طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات كل من، جوليان مارتينيز مديرًا فنيًا، أحمد جمعة مدربًا عامًا، علياء محمود مدربًا، ألاء مصطفى علي إدارية، سارة محمد الطرباني طبيبة، محمد جابر إحصائي، أداء، أكرم السبكي مدرب أحمال.

ميرال أشرف منتخب مصر لكرة السلة مواجهة أنجولا الأفروباسكت

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