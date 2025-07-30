شوبير يكشف سبب غياب لاعب الأهلي كريم فؤاد عن التمرين

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن سبب غياب لاعب الأهلي كريم فؤاد عن التمرين.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على فيسبوك: “غياب كريم فؤاد بسبب شد خفيف وينتظم في المران خلال 3 أيام كوكا ألم خفيف في الضهر”.

وكان قد نفى مصدر داخل النادي الأهلي ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تعرض اللاعب كريم فؤاد لإصابة جديدة خلال المباراة الودية أمام البنزرتي التونسي، التي أقيمت ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا في تونس.

وأكد المصدر أن كريم فؤاد سليم تمامًا ويشارك في المعسكر بصورة طبيعية، وقد استكمل مباراة البنزرتي دون أي مشاكل بدنية، مشيرًا إلى أن كل ما تم تداوله بشأن إصابته غير صحيح.

وعلّق اللاعب بنفسه على هذه الشائعات من خلال خاصية "ستوري" على حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث نشر صورة لأحد الأشخاص الذين زعموا تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وكتب معلقًا: "حسبي الله ونعم الوكيل.. اتقِ الله يا أخي! اسمه البنزرتي."

وكان كريم فؤاد قد عاد للمشاركة مع الأهلي بعد تعافيه من إصابة قوية في الرباط الصليبي، غاب بسببها قرابة عام كامل