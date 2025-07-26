حقيقة إصابة كريم فؤاد بالرباط الصليبي.. رد من الأهلي واللاعب

نفى مصدر داخل النادي الأهلي ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تعرض اللاعب كريم فؤاد لإصابة جديدة خلال المباراة الودية أمام البنزرتي التونسي، التي أقيمت ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا في تونس.

وأكد المصدر أن كريم فؤاد سليم تمامًا ويشارك في المعسكر بصورة طبيعية، وقد استكمل مباراة البنزرتي دون أي مشاكل بدنية، مشيرًا إلى أن كل ما تم تداوله بشأن إصابته غير صحيح.

وعلّق اللاعب بنفسه على هذه الشائعات من خلال خاصية "ستوري" على حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث نشر صورة لأحد الأشخاص الذين زعموا تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وكتب معلقًا: "حسبي الله ونعم الوكيل.. اتقِ الله يا أخي! اسمه البنزرتي."

وكان كريم فؤاد قد عاد للمشاركة مع الأهلي بعد تعافيه من إصابة قوية في الرباط الصليبي، غاب بسببها قرابة عام كامل.

وقد شارك في المباراتين الوديتين أمام البنزرتي والملعب التونسي، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على البنزرتي بنتيجة 5-0، في المباراة التي أقيمت بمدينة طبرقة التونسية، وسجل الأهداف كل من: محمود حسن تريزيجيه (هدفين في الدقيقتين 20 و41)، محمد شريف (الدقيقة 46)، كريم فؤاد (الدقيقة 48)، أشرف بن شرقي (ركلة جزاء في الدقيقة 64).

وكان الفريق الأحمر قد فاز أيضًا في مباراته الودية السابقة أمام الملعب التونسي بنتيجة 4-1.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأخير في تونس اليوم، السبت، على أن يعود إلى القاهرة صباح غد الأحد، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.