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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أبطال «مطلوب عائليًا» على الأفيش الجماعي.. الفيلم بدور العرض 7 أكتوبر

مطلوب عائليًا
مطلوب عائليًا
محمد نبيل

طرحت شركة سينرجي بلاس الأفيش الجماعي الرسمي لفيلم «مطلوب عائليًا»، استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائي يوم 7 أكتوبر المقبل، ضمن موسم أفلام 2026.
 

ويجمع الأفيش الجماعي أبطال الفيلم، وفي مقدمتهم النجم كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري، إلى جانب مصطفى خاطر. 

ويشارك في الفيلم  سارة بركة، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين، كما يشهد الفيلم مشاركة عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد فهمي ونسرين أمين.
 

ويعد «مطلوب عائليًا» ثاني تعاون سينمائي يجمع كريم عبد العزيز وياسمين صبري، بعد نجاحهما في فيلم «المشروع X»، الذي عُرض خلال موسم عيد الأضحى السينمائي.

ويأتي «مطلوب عائليًا» في إطار خطة سينرجي بلاس لتقديم أعمال سينمائية متنوعة تجمع بين النجوم والإنتاج الضخم، مواصلةً سلسلة من المشاريع التي عززت حضور الشركة في شباك التذاكر داخل مصر وخارجها، من خلال تقديم أفلام تجمع بين الجودة الفنية والعناصر الجماهيرية.

ويأتي الفيلم ضمن أحدث إنتاجات Synergy Plus، التي واصلت حضورها القوي في سوق السينما، بعدما طرحت مؤخرًا فيلم «خلي بالك من نفسك»، الذي حقق نجاحًا ملحوظًا في دور العرض المصرية، وامتد نجاحه إلى الأسواق العربية والعالمية.
 

وجمع فيلم «خلي بالك من نفسك» النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا في عمل يمزج بين الكوميديا والأكشن والتشويق، وشارك في بطولته لبلبة، ومحمد رضوان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج Synergy Plus، بينما تولت Synergy Film توزيعه داخل مصر، وGo Media توزيعه في الأسواق العربية. 
 

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