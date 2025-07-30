خالد الغندور يثير الجدل بعد إعلان سعر صفقة بيراميدز

أثار الإعلامي خالد الغندور، الجدل من جديد بشأن مهاجمته عند مطالبته النادي الأهلي الإعلان عن سعر بيع وسام أبو علي.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "لما طلعت قلت الأهلي يعلن عن سعر بيع وسام عشان الناس بتألف طلع إعلامي كبير قال انت مالك انت مال سعادتك ونفس الإعلامي طالع يقول سعر ايفرتون الحقيقي لاعب بيراميدز الجديد وإنه هيتخطي 4 ملايين دولار مع الامتيازات هل يا ترى إعلامي هيطلع يقولك انت مالك ومال سعادتك؟".

من جانب آخر، أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، الموافقة على بيع وسام أبوعلي مهاجم الفريق، لنادي كولمبوس كرو الأمريكي بشكل نهائي وإنهاء كافة المفاوضات مع رابطة الدوري الأمريكي وفقًا للنظام المتبع هناك.

ووجه وسام أبوعلي، مهاجم الأهلي السابق، رسالة لمجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني والجماهير، بعد رحيله رسميا عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب وسام أبوعلى عبر حسابه على "إنستجرام": “جماهير النادي الأهلي العظيمة جه الوقت لكتابة الرسالة الصعبة دي .. أولًا عايز أشكر رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة، اللي وقفوا جنبي من اليوم الأول ودعموني وساندوني في الأوقات الصعبة زي ما شاركتوني اللحظات الجميلة، محظوظ جدًا إني لعبت تحت رئاسة الرئيس الرائع اللي يهتم بمصلحة النادي قبل كل شيء، وكان شرفًا لي إني أعمل تحت قيادته”.