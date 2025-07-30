قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد روسيا واليابان .. تحذير أمريكي من تسونامي في «هاواي» وإخلاء المناطق الساحلية
صفقة على صفيح ساخن.. أحمد عيد يتمسك بالزمالك و«المصري» يُطالب بالمقابل
مستشار عسكري: ارتباك في الموقف الأمريكي بسبب السياسات الإسرائيلية في غزة |فيديو
هل فاتتك الصلاة لسنوات؟.. الأزهر يوضح كيفية قضائها
محمد العدل يثير الجدل بعد تصريحات «الجنايني» عن شيكابالا
ميادة الحناوي تكشف سر رشاقتها .. وتعلّق على مهرجان جرش وعودة فضل شاكر
زلزال خطير وتحذير من تسونامي .. ماذا يحدث في اليابان؟
الأمواج وصلت لـ 4 أمتار .. روسيا تعلن تسجيل تسونامي في منطقة كامتشاتكا
موعد غلق فترة الانتقالات الصيفية في الدوري المصري
«مكنش بيحب المنتخب».. عمرو الجنايني يكشف أسرارًا حول شيكابالا بعد اعتزاله
متحدث الكهرباء يكشف تفاصيل أعلى استهلاك على الشبكة في تاريخ مصر
مفاجأة مدوية .. الزمالك يُخطّط لخطف نجمي الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل فاتتك الصلاة لسنوات؟.. الأزهر يوضح كيفية قضائها

الصلاة
الصلاة
أحمد سعيد

الصلاة هي عمود الدين، وثاني أركان الدين الإسلامي بعد الشهادتين، فرضها الله على عباده، و الصلاة أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة، قال الله تعالى: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا"، فهي ليست مجرد حركات، بل خضوع، وخشوع، وطمأنينة، ومناجاة بين العبد وربه، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم «مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، عَلَى وُضُوئِهَا، وَمَوَاقِيتِهَا، وَرُكُوعِهَا، وَسُجُودِهَا، يَرَاهَا حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ، حُرِّمَ عَلَى النَّارِ، لذا فإن من فاتته صلوات فإنه يجب قضاؤها ولا يجب أن يتخاذل عن ذلك.

كيفية قضاء الصلوات الفائتة

أجرت دار الإفتاء المصرية، أجاب الشيخ محمد وسام أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية عن كيفية قضاء الصلوات الفائتة؟ قائلا "إن كانت 5 صلوات فأقل تقضى بالترتيب، وإن كانت أكثر من ذلك فإنها تقضى مع كل صلاة صلاة من الصلوات الفائتة مثلها".

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية: "كأن يؤدى مع صلاة الظهر أو قبله صلاة ظهر فائتة مثلها، وإذا شق عليه أن يؤدى الصلاتين مع النوافل فليترك النافلة ويؤدى الفرض لأن الفرض مقدم على النافلة".

كيف يقضي تارك الصلاة ما فاته؟

وكان المركز العالمي للأزهر حدد كيفية قضاء الصلوات الفائتة ومنها من كان تاركا للصلاة لسنوات في النقاط التالية:

  1. يجوز قضاءُ فوائت الصلوات المكتوبة في أي وقت من اليوم والليلة، ولا كفارة لها إلا قضاؤها. 
  2. من فاتته صلوات يوم؛ قضاها مرتبة، فإذا زادت الفوائت عن خمس صلوات؛ سقط الترتيب. 
  3. من كان تاركًا للصلاة فترةً من عمره، ثم تاب، فعليه تقدير الفترة التي كان تاركًا للصلاة فيها، ثم قضاء ما فاته من الصلوات، مع كل فريضة حاضرة أخرى فائتة، أو قضاء صلوات يوم كامل متتاليات في أي وقت من ليل أو نهار. 

حكم تارك الصلاة

 

وكان قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول حكم ترك الصلاة عمدا، إن ترك الصلاة من الكبائر العظيمة، ولا ينبغي لمسلم أن يتساهل فيها أو يتكاسل عنها، فهي عمود الدين، و"من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين".

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك فرقًا بين من ينكر الصلاة كليًا ويقول إنها ليست فرضًا، فهذا يقع في الكفر الصريح، لأنه أنكر معلومًا من الدين بالضرورة، وهذا أمر نادر ولا يُتصور حصوله في الغالب، أما من يتركها كسلًا أو تسويفًا، وهو يعلم أنها فريضة، فهذا مرتكب لكبيرة عظيمة، لكنه لا يُخرج من الإسلام، ومع ذلك فعليه أن يتوب فورًا.

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "من يتكاسل عن الصلاة ويقول: (نفسي أصلي لكن الشيطان يغلبني)، فهذا أمل في خير، ونقول له: ارجع إلى الله، وباب التوبة مفتوح، لكن أن يترك الصلاة وهو في كامل وعيه ويفعل ذلك عمدًا مع قدرته، فهذا يُخشى عليه جدًا، ويجب أن يُراجع نفسه سريعًا، لأنها ليست مجرد عبادة بل صلة بالله".

الصلاة الصلاة هي عمود الدين ثاني أركان الدين كيفية قضاء الصلوات الفائتة قضاء الصلوات الفائتة قضاء الصلاة الصلاة قضاء تارك الصلاة نسيان الصلاة صلاة الأزهر الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنت الرئيس

ادّعت لقب بنت الرئيس الأسبق.. القبض على التيك توكر في اتهام وفاء عامر بتجارة الأعضاء

الايجار القديم

حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل

صورة أرشيفية

مناشدة عاجلة من مياه الشرب لسكان محافظة الجيزة | خاص

متهمة

تجارة أعضاء وشهرة| كيف وقعت بنت الرئيس الأسبق في فخ فيديوهاتها بسبب الفنانة وفاء عامر؟.. القصة الكاملة

تنسيق الجامعات 2025

ذكاء اصطناعي وحاسبات وطب بيطري وسياسة واقتصاد|مؤشرات كليات المرحلة الثانية بـ تنسيق الكليات 2025

عودة المياه

آخر كلام.. موعد عودة المياه لكافة مناطق الجيزة

هواتف المحمول

المواطنون بكوا داخل المحلات.. شعبة المحمول: إيقاف 60 ألف هاتف أحدث ارتباكا بالسوق

الحكم على صاحب مطعم

حبس صاحب مطعم في المنيا 9 سنوات لسبب صادم

ترشيحاتنا

رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

الأكاديمية البحرية تسهم في تطوير معايير القباطنة وتؤكد: مصر تدير ملف النقل البحري باحترافية

أحمد فؤاد سليم

شكّل وجداني.. أحمد فؤاد سليم: تعلمت في الجيش النظام وترتيب الوقت

أحمد فؤاد سليم

مدرس استثنائي.. أحمد فؤاد سليم يروي كواليس بداية حبه للتمثيل

بالصور

بطريقة طبيعية.. 6 أطعمة ومشروبات تخلّصك من رائحة العرق المزعجة في الصيف

أطعمة ومشروبات طبيعية تساهم في منع رائحة العرق
أطعمة ومشروبات طبيعية تساهم في منع رائحة العرق
أطعمة ومشروبات طبيعية تساهم في منع رائحة العرق

هل نقع اللوز سر خسارة الوزن وتحسين الهضم؟.. دراسة تكشف الحقيقة

فوائد نقع اللوز في الماء لخسارة الوزن
فوائد نقع اللوز في الماء لخسارة الوزن
فوائد نقع اللوز في الماء لخسارة الوزن

مش نهاية الطريق.. كيف تساعدك التغذية في علاج تكيس المبايض وتحقيق حلم الأمومة؟

كيف تساعد التغذية في علاج تكيس المبايض؟
كيف تساعد التغذية في علاج تكيس المبايض؟
كيف تساعد التغذية في علاج تكيس المبايض؟

طريقة عمل محشي البصل بمذاق احترافي .. اعرفي الخطوات

طريقة عمل محشي بصل
طريقة عمل محشي بصل
طريقة عمل محشي بصل

فيديو

ميادة الحناوي

ميادة الحناوي تكشف سر رشاقتها .. وتعلّق على مهرجان جرش وعودة فضل شاكر

بكاء رولا سعد

انهارت بالدموع على الهواء .. رولا سعد تشارك جمهورها بـ قصة أبكت الملايين |فيديوجراف

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

محدش ينزل البحر .. تحذير من التواجد ببعض شواطئ مرسى مطروح والساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد