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الطلاب المتظلمون يطَّلعون على أوراقهم من اليوم|ماذا يحدث بمقرات تظلمات الثانوية العامة؟
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطلاب المتظلمون يطَّلعون على أوراقهم من اليوم|ماذا يحدث بمقرات تظلمات الثانوية العامة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها قامت بإرسال مواعيد اطلاع على الأوراق لطلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتيجة الثانوية العامة 2025 في مادة أو أكثر ، وذلك عبر رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم .

وعلم موقع صدى البلد أن أول دفعة من طلاب تظلمات الثانوية العامة 2025 سوف يطلعون اليوم الأربعاء على أوراقهم في المواد المتظلم منها .

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتيجة الثانوية العامة 2025 في مادة أو أكثر ، بضرورة الإلتزام بالموعد والمكان المحدد لكل طالب والمرسل عبر رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم .

ماذا يحدث في مقرات تظلمات الثانوية العامة 2025 اليوم ؟

  •  يلتزم الطالب بالحضور في مكان و موعد الاطلاع المحدد له بمفرده أو مع ولي أمره مع عدم اصطحاب مدرس المادة .
  • يتم تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر .
  •  يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة.
  •  يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.
  •  فى حالة تعديل درجات الطالب سيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.
  •  تعتمد مذكرات زيادة الدرجات من خلال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 أو نائب رئيس عام الامتحان .
  •  تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالي (مكتب تنسيق الجامعات 2025 ) بنتيجة الطالب بعد التعديل.

خطوات تظلمات الثانوية العامة 2025 

  •  سدد مبلغ 300 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
  • ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم ‏ https://tazalom.emis.gov.eg 
  • سجل بياناتك وحدد المواد المراد تقديم التظلم بشأنها
  • تابع رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 يوميا حيث سيتم تحديد موعد ومكان الاطلاع على أوراقك على نفس الرابط

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025 ، تظهر على نفس رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم https://tazalom.emis.gov.eg 

نتيجة الثانوية العامة 2025 نتيجة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم الثانوية العامة 2025 تظلمات الثانوية العامة

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