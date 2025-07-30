الطلاب المتظلمون يطَّلعون على أوراقهم من اليوم|ماذا يحدث بمقرات تظلمات الثانوية العامة؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها قامت بإرسال مواعيد اطلاع على الأوراق لطلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتيجة الثانوية العامة 2025 في مادة أو أكثر ، وذلك عبر رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم .
وعلم موقع صدى البلد أن أول دفعة من طلاب تظلمات الثانوية العامة 2025 سوف يطلعون اليوم الأربعاء على أوراقهم في المواد المتظلم منها .
وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتيجة الثانوية العامة 2025 في مادة أو أكثر ، بضرورة الإلتزام بالموعد والمكان المحدد لكل طالب والمرسل عبر رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم .
ماذا يحدث في مقرات تظلمات الثانوية العامة 2025 اليوم ؟
- يلتزم الطالب بالحضور في مكان و موعد الاطلاع المحدد له بمفرده أو مع ولي أمره مع عدم اصطحاب مدرس المادة .
- يتم تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر .
- يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة.
- يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.
- فى حالة تعديل درجات الطالب سيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.
- تعتمد مذكرات زيادة الدرجات من خلال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 أو نائب رئيس عام الامتحان .
- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالي (مكتب تنسيق الجامعات 2025 ) بنتيجة الطالب بعد التعديل.
خطوات تظلمات الثانوية العامة 2025
- سدد مبلغ 300 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
- ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم https://tazalom.emis.gov.eg
- سجل بياناتك وحدد المواد المراد تقديم التظلم بشأنها
- تابع رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 يوميا حيث سيتم تحديد موعد ومكان الاطلاع على أوراقك على نفس الرابط
نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025 ، تظهر على نفس رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم https://tazalom.emis.gov.eg