الطلاب المتظلمون يطَّلعون على أوراقهم من اليوم|ماذا يحدث بمقرات تظلمات الثانوية العامة؟

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها قامت بإرسال مواعيد اطلاع على الأوراق لطلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتيجة الثانوية العامة 2025 في مادة أو أكثر ، وذلك عبر رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم .

وعلم موقع صدى البلد أن أول دفعة من طلاب تظلمات الثانوية العامة 2025 سوف يطلعون اليوم الأربعاء على أوراقهم في المواد المتظلم منها .

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتيجة الثانوية العامة 2025 في مادة أو أكثر ، بضرورة الإلتزام بالموعد والمكان المحدد لكل طالب والمرسل عبر رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم .

ماذا يحدث في مقرات تظلمات الثانوية العامة 2025 اليوم ؟

يلتزم الطالب بالحضور في مكان و موعد الاطلاع المحدد له بمفرده أو مع ولي أمره مع عدم اصطحاب مدرس المادة .

يتم تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر .

يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة.

يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

فى حالة تعديل درجات الطالب سيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.

تعتمد مذكرات زيادة الدرجات من خلال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 أو نائب رئيس عام الامتحان .

تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالي (مكتب تنسيق الجامعات 2025 ) بنتيجة الطالب بعد التعديل.

خطوات تظلمات الثانوية العامة 2025

سدد مبلغ 300 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم ‏ https://tazalom.emis.gov.eg

سجل بياناتك وحدد المواد المراد تقديم التظلم بشأنها

تابع رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 يوميا حيث سيتم تحديد موعد ومكان الاطلاع على أوراقك على نفس الرابط

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025 ، تظهر على نفس رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم https://tazalom.emis.gov.eg