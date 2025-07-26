سيدة تزعم تقديم خدمة تظلمات الثانوية العامة بـ50 جنيه بدون موقع الوزارة|والتعليم: احذروا النصب

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشور مثير للجدل قبل ساعات من فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم.

حيث تم تداول منشور منسوب لسيدة تدعى الدكتورة شاهيناز الشرقاوي التي زعمت أنها من قيادات كنترول الثانوية العامة ، وقالت في منشورها : دلوقتي تقدر تقدم تظلمات تعديل درجات طلاب الثانوية العامة 2025 من خلال صفحتنا ..الرسوم 50 جنيه فقط للمادة اقل من المطلوب من خلال المحفظة الإلكترونية على رقم الدكتورة شاهيناز الشرقاوي رئيس مكتبة الكنترول ، وبعد الدفع تبعتلنا سكرين شوت بالتحويل ، وبيانات الطالب والمواد ، ويتم استرداد المبلغ بالكامل في حال ثبوت أحقية الطالب في زيادة الدرجات. بناء على نتائج المراجعة

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وجود أي آلية لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2025 إلا رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم المقرر تفعيله غدا الأحد ، وذلك بالضوابط الرسمية المعلنة من وزارة التربية والتعليم وبالرسوم الرسمية 300 جنيه للمادة

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن صاحبة المنشور المتداول على فيس بوك “نصابة ولا علاقة لها بالكنترولات ” ومنشورها عبارة عن رسالة للنصب على الطلاب وجمع الأموال منهم ، بعد خداعهم بتقديم خدمة تظلمات الثانوية العامة 2025 “برسوم أرخص من الوزارة”

وأوضح المصدر أنه يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي أشخاص يحاولون النصب على الطلاب

تظلمات الثانوية العامة 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تظلمات الثانوية العامة 2025 لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2024 / 2025؛ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 / 7 / 2025.

وقد تقرر فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2025 من نتائج امتحان الدور الأول لمدة (خمسة عشر يومًا) تبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025 حتى يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025.

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2025

- سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً من خلال رابط تظلمات الثانوية العامة 2025

رابط تظلمات الثانوية العامة 2025

اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 يعمل بداية من الأحد ويمكن الدخول عليه بالضغط على

‏ https://tazalom.emis.gov.eg

الإجراءات المتبعة أثناء تظلمات الثانوية العامة 2025

- حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة .

- الاتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر .

- يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة.

- يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

تظلمات الثانوية العامة 2025 .. الإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة

- فى حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.

- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان .

- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.



