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إئتلاف تحيا مصر بالتعليم يطالب الرئيس بالتدخل لحل أزمة نتيجة الثانوية العامة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إئتلاف تحيا مصر بالتعليم يطالب الرئيس بالتدخل لحل أزمة نتيجة الثانوية العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أصدر إئتلاف تحيا مصر بالتعليم بياناً إعلامياً استغاث خلاله بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسبب أزمة نتيجة الثانوية العامة 2025.

حيث أكد إئتلاف تحيا مصر بالتعليم في بيانه ، أنه يطالب الرئيس بالتدخل لإنقاذ طلاب الثانوية العامة 2025 ، وإصدار تعليماته بـ التحقيق في أزمة نتيجة الثانوية العامة 2025 ، للوقوف على أسباب رسوب عدد كبير من الطلاب ، ودخول الطلاب الفائقين امتحانات الدور الثاني .

كما شدد إئتلاف تحيا مصر بالتعليم في بيانه ، على ضرورة استجابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لمطالب  إلغاء البابل شيت من امتحانات الثانوية العامة ، مؤكداً أن هذا مطلب شعبي  للجميع. 
 

وعبر ائتلاف تحيا مصر بالتعليم ، عن استيائه لعدم سماع وزير التربية والتعليم لأصوات و شكاوى الأهالي و الطلاب ، وعدم إجراء أي حوار مجتمعي حقيقي معهم .

وعلى جانب آخر .. حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل وحددت في بيان رسمي خطوات تظلمات الثانوية العامة 2025.

خطوات تظلمات الثانوية العامة 2025 

  •  سدد مبلغ 300 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
  • ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم ‏ https://tazalom.emis.gov.eg 
  • سجل بياناتك وحدد المواد المراد تقديم التظلم بشأنها
  • تابع رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 يوميا حيث سيتم تحديد موعد ومكان الاطلاع على أوراقك على نفس الرابط
  •  

إجراءات تظلمات الثانوية العامة 2025

  •  يلتزم الطالب بالحضور في مكان و موعد الاطلاع المحدد له بمفرده أو مع ولي أمره مع عدم اصطحاب مدرس المادة .
  • يتم تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر .
  •  يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة.
  •  يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.
  •  فى حالة تعديل درجات الطالب سيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.
  •  تعتمد مذكرات زيادة الدرجات من خلال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 أو نائب رئيس عام الامتحان .
  •  تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالي (مكتب تنسيق الجامعات 2025 ) بنتيجة الطالب بعد التعديل.
  •  

التعليم تنفي إتاحة التحسين للطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة 2025
 

وكانت قد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة التحسين لطلاب الثانوية العامة 2025 المتضررين من درجاتهم في نتيجة الثانوية العامة 2025

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام التحسين غير متاح في نظام الثانوية العامة الحالي المعروف بأنه نظام الفرصة الواحدة ، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم إتاحة التحسين في نظام البكالوريا المصرية المقرر تطبيقه من العام القادم ، حيث سيتاح لطلاب البكالوريا المصرية أكثر من فرصة امتحانية .

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