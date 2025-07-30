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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرار عاجل بشأن تظلمات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس “المتفوقين و المكفوفين”

تظلمات الثانوية العامة 2025
تظلمات الثانوية العامة 2025
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتاحة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 : أن طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين يمكنهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في التوقيتات المناسبة لهم للتظلم بعد سداد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025 المقررة في منافذ الدفع.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2025 من نتائج امتحان الدور الأول لمدة (خمسة عشر يومًا) تبدأ اعتباراً من الأحد الموافق 27 يوليو 2025 حتى يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم

ويمكن الآن لأي طالب من طلاب الثانوية العامة المتضررين من درجاتهم في نتيجة الثانوية العامة 2025 في أي مادة من المواد  الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://tazalom.emis.gov.eg/  

بوابة تظلمات الثانوية العامة 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على بوابة تظلمات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم https://tazalom.emis.gov.eg/ ، سيتمكن الطالب من تسجيل طلب التظلم بعد الدخول بإستخدام البريد الالكتروني الموحد

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025 بمبلغ 300 جنيه للمادة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025 تقدر بـ 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة ، ويتم دفعها من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك ( البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال )

خطوات تظلمات الثانوية العامة 2025 

  •  سدد مبلغ 300 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
  • ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم ‏ https://tazalom.emis.gov.eg 
  • سجل بياناتك وحدد المواد المراد تقديم التظلم بشأنها
  • تابع رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 يوميا حيث سيتم تحديد موعد ومكان الاطلاع على أوراقك على نفس الرابط

إجراءات تظلمات الثانوية العامة 2025

  •  يلتزم الطالب بالحضور في مكان و موعد الاطلاع المحدد له بمفرده أو مع ولي أمره مع عدم اصطحاب مدرس المادة .
  • يتم تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر .
  •  يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة.
  •  يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.
  •  فى حالة تعديل درجات الطالب سيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.
  •  تعتمد مذكرات زيادة الدرجات من خلال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2025 أو نائب رئيس عام الامتحان .
  •  تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالي (مكتب تنسيق الجامعات 2025 ) بنتيجة الطالب بعد التعديل.
وزارة التربية والتعليم تظلمات الثانوية العامة 2025 تظلمات الثانوية العامة مدارس المتفوقين مدارس المكفوفين

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