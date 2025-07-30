المتحدة تنعي لطفي لبيب بكلمات مؤثرة

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنان القدير لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.





وجاء بيان المتحدة كالاتي: "كان الفقيد رمزا للفن الهادف، وصوتا صادقا عبر عن نبض المجتمع المصري، وكان أحد أبطال القوات المسلحة المصرية خلال حرب 1973 المجيدة. ترك إرثا فنيا سيظل حيا في وجدان جمهوره ومحبيه".

واختتم البيان: "رحم الله الفقيد الإنسان والفنان، وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان".





وتوفي الفنان لطفي لبيب بعد صراع طويل مع المرض في أحد المستشفيات بعد مكوثه في العناية المركزة.

كشف مصدر مقرب من عائلة الفنان الراحل لطفي لبيب، لـ" صدى البلد"، أن موعد جنازة لطفي لبيب غدا تشييع جثمان الفنان لطفي لبيب غدًا من كنيسة ماري مارمرقس بمصر الجديدة.

يذكر أن الفنان القدير لطفي لبيب تصدر مؤشر البحث جوجل بعد أن انفرد موقع “صدى البلد” بخبر دخوله المستشفى بشكل مفاجئ.