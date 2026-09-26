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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

300 شجرة جديدة على طريق طنطا–المحلة.. الغربية تواصل توسيع الرقعة الخضراء

زراعة الأشجار بالغربية
زراعة الأشجار بالغربية
الغربية أحمد علي

دشّن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، بزراعة 300 شجرة مثمرة وأشجار زينة على طريق طنطا–المحلة الكبرى، في إطار خطة المحافظة للتوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء وتحسين المظهر الحضاري للطرق والمحاور الرئيسية.

توجيهات محافظ الغربية 

جاء ذلك بحضور خالد العرفي السكرتير العام المساعد ، وعادل داود رئيس مركز ومدينة طنطا، المهندس المهندس حسام الدين محفوظ وكيل وزارة الزراعة بالغربية، ومحمد الشركسي مدير ادارة شؤون البيئة بالديوان العام.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد محافظ الغربية، أن أعمال التشجير مستمرة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، مع تكثيف زراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة بالمواقع المناسبة، بما يسهم في تحسين البيئة ورفع مستوى جودة الحياة، إلى جانب الارتقاء بالمظهر العام للطرق والمداخل الرئيسية.

تحسين خدمات المواطنين 

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي ، إلى أهمية تكويد الأشجار التي يتم زراعتها، بما يسهل حصرها ومتابعتها والعناية بها، وضمان استمرار أعمال الري والصيانة والرعاية اللازمة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على زيادة معدلات التشجير خلال المرحلة المقبلة لتشمل نطاقات أوسع بمختلف أنحاء الغربية.

ثروة بيئية 

وناشد المحافظ، المواطنين ضرورة الحفاظ على الأشجار المزروعة والعناية بها وعدم الإضرار بها، باعتبارها ثروة بيئية ومظهرًا حضاريًا يخدم الجميع، مؤكدًا أن نجاح المبادرة واستدامة نتائجها يتطلبان تعاون الأجهزة التنفيذية والمواطنين للحفاظ على ما يتم إنجازه.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات زراعة شجر طنطا المحلة

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